Erdoğan’ın ‘ilk’ler haftası

YEMİN TÖRENİ VE İLK GRUP

Seçimlerin ardından birkaç resmi programı dışında İstanbul ve Ankara’da yeni sistemin ayrıntıları üzerinde çalışan Erdoğan, hafta sonundan itibaren yoğun bir ‘yeni sistem’ trafiği yaşayacak. YSK’nın sonuçları bugün açıklaması bekleniyor. Bu takvimde Meclis’teki milletvekili yemin töreni 7 Temmuz’da, Cumhurbaşkanı’nın yemin töreni ise 8 Temmuz’da yapılacak. Böylece Erdoğan, 8 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘ilk başkanı’ sıfatıyla Meclis’te yemin ederek görevine resmen başlayacak. Erdoğan’ın aynı gün Meclis’te AK Parti grubunu toplaması da planlanıyor.

KABİNEDEN SONRA İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz’da ise yeni kabineyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Erdoğan, yeni kabineyle ilk yurtdışı gezisini de gelenek halini alan KKTC ve Azerbaycan’a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek ve Edirne’deki Selimiye Camisi’nden esinlenerek yapılan Hala Sultan Camisi’ni açacak. Erdoğan, Bakü’de ise seçimlerin ardından ilk ziyaretini Ankara’ya yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bir anlamda iade-i ziyarette bulunacak.

YENİ BAKANLARLA İLK ZİRVE

Erdoğan’ın seçimlerin ardından katılacağı ilk uluslararası toplantı ise 11-12 Temmuz’da Brüksel’de toplanacak NATO Zirvesi olacak. Erdoğan, NATO’nun yeni binasında yapılacak kritik zirvede baş başa görüşme için sözleştiği ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB liderleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı’nın zirve dönüşünde yeni kabineyle ilk toplantısını Beştepe’de yapması da planlanıyor. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla da Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek anma programlarına katılacak.