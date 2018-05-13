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    Erdoğan'ın danışmanı evlilik yolunda

    Nuray BABACAN/ANKARA
    13.05.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:

    AKTİF siyasete başladığı yıllardan beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yapan ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) evleniyor.

    Kamuoyunda ‘Mücahit’ adıyla bilinen Ali İhsan Arslan, aileler arasında yapılan törenle, işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) İstanbul Florya’daki evlerinde yüzük taktı.

    Erdoğan’ın da sık sık evlenmesi konusunda öneride bulunduğu Arslan’ın seçimlerin ardından yaz aylarında evleneceği belirtiliyor. Arslan, uzun yıllar Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmadığı için ‘sır danışman’ olarak ünlendi. Arslan, kamuoyuna çıkmaması ve konuşmamasıyla dikkat çekti.

    MÜHENDİS GELİN
    Saruhan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Endüstri mühendisi olan Kübra Saruhan halen elektrik, elektronik ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde, yönetim kurulu üyeliği ve ihracat direktörlüğü görevini sürdürüyor.

    Etiketler: Evlilik , gazetehaberleri , gündem
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