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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ADANA (İHA)
16.08.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Rekor destek! 3 günde 1 ton…

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Rekor destek! 3 günde 1 ton…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yastık altındaki döviz ve altınları bozdurun" çağrısında bulunmasının ardından geçen 3 gün içinde Adanalılar 1 ton altın bozduruldu. Yoğunluk yaşanan kuyumcularda vatandaş altın bozdurmaya devam ediyor.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.

Adana’da özellikle Cuma gününden beri ciddi bir eylem olduğunun altını çizen Başman, “Bu durum satış değil aksine bugüne kadar sattığımız altınların geriye gelişiydi. Vatandaş elindeki altınları sattı. Cumhurbaşkanının açıklamaları halkı motive etti ve Adana’da hızlı bir şekilde altın dönüşümü gerçekleşti” dedi.

"CUMARTESİ, PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ İÇERİSİNDE 1 TON ALTIN ESNAFA GERİ DÖNDÜ”

Kuyumcular Odası Başkanı Başman, özellikle geçtiğimiz Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri döndüğünü ifade ederek, "Şu günlerde bu rakamı geçmişizdir de. Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Gencer Dostlar da vatandaşın altın bozdurma talebinin iyi olduğunu belirterek, "İç piyasaya yoğun bir altın giriyor. Müşteriler tarafından inanılmaz bir altın satışı var. Bizler tabii ki bu altınları almak için mücadele ediyoruz. Müşterileri mağdur etmemek için, en iyi fiyata almaya çalışıyoruz” dedi.

"VATANDAŞ SON 1 HAFTADA BİZE 15 KİLO ALTIN SATTI”

Son bir haftadır işlerin çok yoğun olduğunun altını çizen Dostlar, "Bizler de bu durumdan memnunuz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra vatandaşlar altınlarını, dolarlarını satıyor. Son bir hafta içerisinde bizim altın satışımız 100 gram ile 150 gram arası değişiyor. Bu satışlarda mecburiyetten dolayı alan vatandaşlar. Sünnet, düğün, doğum bu tarz şeyler için alıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşların bize altın satışı 10-15 kiloyu buldu” diye konuştu.

 

 

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