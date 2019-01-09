Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan liseye ziyaret
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan Üsküdar’daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne sürpriz ziyaret yaptı.
Dün İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım toplantıdan ayrılırken yol üzerinde bulunan okula uğradı. Sınıfları dolaşan Yıldırım, öğrencilerle birlikte biyoloji dersine girdi. Bir süre dersi takip eden Yıldırım, dersin sonunda nasıl mühendis olduğunu anlattı. Ailesinin kendisine doktor olması için baskı yaptığını söyleyen Yıldırım, “Ben mühendis olmak istedim. Lisede hep bu mücadeleyi yaptım. Sonunda bir numara yaptık. Ailemin dediğini yapmadım. İTÜ’de okudum, mühendis oldum” dedi. Öğrencilerden anne-babalarına bilgisayar okuryazarlığı konusunda destek olmalarını isteyen Yıldırım, telefon başında vakit geçiren öğrenciler için de öğütlerde bulundu. Yıldırım, “Bilgi güçtür. Silahtan daha etkili bir güçtür. Bilgiye sahip olmak gerekir. Başkalarının yaptıklarını kullanmak bize zaman tüketmekten başka fayda sağlamaz. Sürekli oyun amaçlı, chat yaparak, yazışarak bunlarla vaktimizi geçirirsek hem yanlış yaparız hem de ciddi bir verimsizlik meydana getiririz” dedi.
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