Erdoğan’ın aday mesaisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçim mesaisi kapsamında kurmaylarıyla il ve ilçe bazında öne çıkan isimleri değerlendirdi.
Erdoğan’ın talimatıyla belediye başkan aday adaylığı başvuruları da 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı. Aday tespit çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında dün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda il ve bölge bazından öne çıkan adayların yanı sıra seçim stratejisi değerlendirildi. Pazar günü gerçekleştirilecek temayül yoklamasına dönük Erdoğan’a kapsamlı bir sunumun yapıldığı toplantıda geçmiş dönem seçim sonuçları da yine il-ilçe ölçeğinde analiz edildi. En doğru adayın belirlenmesi için çalışma yapılan toplantıda bölgelerden ve illerden gelen son anket sonuçlarıyla, teşkilatın önerileri değerlendirildi. Erdoğan’ın bu hafta içinde aday belirleme ve yerel seçim mesaisini sürdüreceği ifade ediliyor. AK Parti’de belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım’da başladı. Bu kapsamda belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları 16 Kasım’a, belediye meclis üyelikleri için 3 Aralık’a kadar yapılabilecek.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
18 Kasım’da elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamaları Erdoğan’a sunulacak. Gelecek haftadan itibaren Erdoğan başkanlığında komisyon sürecine start verilecek. Adayların netleşmesinde saha analizleri, anketler, mevcut başkanların performansları, CİMER’e gelen şikâyet ve öneriler, teşkilat görüşleri, halkın beklentileri etkili olacak. Adayların belirlenme sürecinde Erdoğan’ın büyük şehirler başta olmak üzere, kritik il ve ilçe adaylarıyla yüz yüze görüşeceği de belirtiliyor.
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