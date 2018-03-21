Erdoğan’dan yerelde de ittifak mesajı

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle dün kahvaltıda bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, “6 ay önce yerel seçimlerde karşı karşıya gelip rakip olacağımız bir partiyle 6 ay sonra nasıl ittifak yapacağız, bu ittifaka zarar vermez mi” sorusu üzerine Erdoğan, “Durun bakalım. Daha zaman var o işlere. Yerelde de fiili ittifak olabilir, gönül ittifakı olabilir, başka şeyler olabilir, dengelere bakmak lazım. Biz Devlet Bey’le her şeyi konuşuyoruz. Bu konuları da oturur konuşuruz, ama daha zaman var o işlere” dedi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

SAHADA KARŞILIK BULDU

“İttifakta sorun yok. İttifak hızla tabana yayılıyor. Toplum da bu ittifakı kabul etti. Biz de her zaman kararlılıkla arkasında duruyoruz. Burada liderler düzeyinde ciddi yakınlaşma sağlandı. Bu, sahada da karşılık buldu. Herkes bu ittifaktan memnun. Bu sıradan bir ittifak değil, bunu sadece seçimlere indirgemek de doğru değil. Bu ittifak memlekette ümmetin birliğine de hizmet edecek, hayırlı sonuçları olacak. Burada söylem birliği de çok önemli, onun için söylem birliğimizin olması lazım. Erken seçim yok, seçimler söylendiği tarihte yapılacak, bunu herkes böyle bilsin, buna göre hareket etsin. Teşkilatlarımız el ele, kol kola heyecanı kaybetmeden seçimler için şimdiden çalışmaya başlayacak. Bu ruh kaybolmasın. İttifak ve uyum ile ilgili çalışmalar iyi anlatılsın.”