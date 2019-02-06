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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: ‘Süre uzun yeniden çalışın’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: ‘Süre uzun yeniden çalışın’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan yeni askerlik sistemindeki süreler üzerinde yeniden çalışılmasını önerdiği ve bu çalışmalarda sürenin ne kadar kısaltılabileceği seçenekleri üzerinde durulmasını istediği öğrenildi.

ASKERLİK çağındaki yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan taslak çalışma Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından önceki günkü Bakanlar Kurulu’nda anlatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taslak çalışmada öngörülen süreleri uzun bulunduğu, bu nedenle “süre indirme” hedefli seçenekler üzerinde çalışılmasını istediği belirtildi.

3 AY TEMEL EĞİTİM

Yeni askerlik sistemine ilişkin taslakla ilgili kulislerde değişik seçenekler konuşuluyor. Taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde 3 ay süreli temel eğitim şartı bulunuyor. Daha önce bedelli askerlik için yapılan çalışmalarda gündeme gelen “Temel eğitim tamamen kaldırılsın” önerisine hem Erdoğan hem de Akar, “Türk insanı kısa da olsa bir askerlik anısı olmasını ister. Bu nedenle temel eğitim yapılmalı” gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

TEMEL EĞİTİM SONRASI

Üç aylık temel eğitimden sonra geriye kalan ayların

nasıl tamamlanacağıyla ilgili farklı formüller üzerinde durulduğu öne sürülüyor. ‘Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmalarının’ da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) değişik meslek gruplarından dönemsel personel ihtiyacını, bedel ödemek istemeyenlerden karşılamasının da bir başka seçenek olduğu öne sürülüyor. Kulislerde bu kapsamda temel eğitim sonrası askerlik yapacak yükümlülere asgari ücret ödenebileceği de konuşuluyor.

CELPTE ESNEKLİK

Başta öğretmen ve hâkim olmak üzere bazı meslek gruplarından yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için bu grupların celplerinde esnekliğe gidilebileceği ve onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi imkânının sağlanabileceği ileri sürülüyor. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilebileceği belirtiliyor. Bazı meslek gruplarının temel eğitim sonrası askerliklerini kamu hizmeti yaparak tamamlayabileceği de iddialar arasında.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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