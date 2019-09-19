Erdoğan’dan vize talimatı: 6 kriteri tamamlayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan genelgenin konusu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması’yla eşzamanlı başlatılan ‘Vize Serbestisi Diyaloğu’ süreci oldu. Bu süreç çerçevesinde AB tarafıyla yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalara hız verilmesi ve teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
ÇALIŞMALAR HIZLANMALI
“Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu’nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.”
BAŞBAKANLIK GENELGESİ İPTAL
Genelgede ayrıca, “AB ile müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, özellikle Adalet ve İçişleri bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği içerisinde yürütülmesi önem taşıyor” ifadesi yer aldı. Genelgede eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzasının yer aldığı 2015 yılında yayımlanan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili 2015/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin de yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs’ta başkanlığını yaptığı Reform Eylem Grubu toplantısında vize serbestisi için gereken 72 kriterden eksik kalan 6’sıyla ilgili birimlere çalışma talimatı vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mart ayında AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonrasındaki açıklamasında vize muafiyeti için 72 kriterden sadece 6 kriter kaldığını söylemişti. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden yerine getirilmesi gereken 6 kriterle ilgili bakanlıklar ve ilgili birimler AB ile olumlu yönde çalışma başlatacak. Ekim ayında yeniden açılacak TBMM’nin öncelikle gündem maddeleri arasında bu 6 kriterin olması bekleniyor.
KRİTERLERDEKİ SON DURUM
TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği’nden en önemli beklentileri arasında yer almasına rağmen uzun süredir ilerleme kaydedilmeyen vize muafiyeti sürecine, yayımlanan genelgenin ardından ekimde ciddi ivme kazandırılması bekleniyor. Ankara, AB’den sürecin siyasi engellerle aksatılmamasını ve esneklik talep ediyor. Karşılanması gereken 72 kriterden kalan 6 kriterde son durum şöyle:
1- Terörle mücadele mevzuatı: En zorlu kriter olmayı sürdürüyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili değişiklikte ısrarlı. Yapılan değerlendirmeler AB’nin beklentilerinin yüzde 75’ine yakınının karşılanabileceği yönünde. Ankara, özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda anlayış bekliyor.
2- Kişisel verilerin korunması: Bu kriterin karşılanmasında olağanüstü hal uygulaması ciddi sorun yaratıyordu. Bu engel ortadan kalktı. Yavaş da olsa ilerleme sağlanıyor.
3- Cezai konularda adli işbirliği: Bu kritere ilişkin tam anlamıyla bir çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye tarafından tanınmaması yer alıyor. Türkiye, bazı AB ülkelerinin tanımadığı Kosova’yla kurulan adli işbirliğini örnek göstererek benzer bir formülün devreye sokulabileceği tezini işliyor.
4- Europol ile anlaşma: AB Polis Teşkilatı Europol ile operasyonel anlaşma sağlanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi önemli rol oynayacak.
5- Yolsuzlukla mücadele: Türkiye, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyelerine ilişkin mevzuat üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. AB, pratik adımlar ve uygulama üzerinde duruyor.
6- Geri kabul anlaşması: Ankara, Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nı (GKA), vize muafiyeti devreye girdiği andan itibaren uygulama yönündeki pozisyonunu koruyor. (Güven ÖZALP - BRÜKSEL)
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