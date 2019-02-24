Erdoğan'dan Trump'a davet: Önce sizi bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ile Posta gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sürecine ilişkin olarak ‘Meydanlar şu anda gayet iyi’ değerlendirmesini yapan Erdoğan, Suriye konusunda gündemde olan güvenli bölge için de ‘Bir güvenli bölge olacaksa o bizim kontrolümüzde olur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

NE ÇEKİYORSAK PLANSIZLIKTAN

“Şehir planları büyük önem arz ediyor, ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Plansızlık, kaçak yapılaşma bütün bunlar uzun vadeli ve hakkaniyete uygun hazırlanmadığı için büyük bedel ödedik. Bundan böyle bu planlar uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Kartal’da yaşadığımız sıkıntı... Bu bir kaçak yapılaşma. Bu kaçak yapılaşma bizi tehdit ediyor. Hele hele deprem bölgelerinde, İstanbul, İzmir, buralarda bu sıkıntılar var.

İSRAFTAN UZAK BELEDİYECİLİK

Çevreye saygılı şehirler yapalım istiyoruz. Sosyal belediyeciliği çok önemsiyorum. Dikey mimariden bir an önce sıyrılıp yatay şehirleşmeye geçmek. İsraftan uzak tasarruflu belediyecilik. Rüşvetle, suistimalle değil her alanda hayat kalitesini yükselten bir belediyecilik anlayışını getirelim istiyoruz. (Bu, belediyelere yönelik bir özeleştiri mi?) Bu eleştiriler geneli itibariyle doğru değil. Manifestomuzdakilerden uyguladıklarımız var, maalesef uygulayamadıklarımız var. Sürekli bu ikazları belediyelerimize yapmışızdır. Yüzde yüz bu konuda başarılı oldunuz mu derseniz yüzde yüz olmadık, eksikler var.

BİR YERE KADAR HAKLILIĞI VAR

(Dikey mimariden yatay mimariye geçiş) Gerçekçi olmak lazım. Belediyeler sizin gibi düşünmeyebiliyor. Benim arsam buradaki nüfusa cevap vermiyor, onun için de vatandaşın konut ihtiyacını karşılayamayız, mecburuz dikey mimariye diyor. Bir yere kadar haklılığı var. Ama devletin güçlü bir kuruluşu var, TOKİ. Biz halkımızla uyum içinde bu adımları atabiliriz.

ANKETLERE GÜVENİM KALMADI

(Ankara’daki yarış) Bu anketler falan... Benim pek güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük. Doğru dürüst belki bir tanesi tutturuyor, çoğu açık ara kaybettiler. Ankara’da çok önemli bir ismi aday gösterdik. Mehmet Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içinde, koşturuyor. Ankaralı kardeşlerim sayın Öshaseki ile yola devam etme kararı alırsa Ankara çok şey kazanacak. CHP’nin adayının afişlerinin altında CHP’nun logosu yok. CHP’nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Siyaset şeffaf olarak yapılır, gizli olarak yapılmaz. Geçmişinde MHP’liymiş. Kimse geçmişine bakmıyor, bugüne bakıyor. Benim MHP’li kardeşlerim de ona oy vermeyecektir.

GEREKİRSE YİNE KAYYUM ATANIR

Bizim herhangi bir terör olayına bulaşmayan, terörle ilişkisi olmayan, seçimi kazanmışsa o insanlara yönelik herhangi bir adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi olmuş tespit edilememişse, sonra tespit edilmişse onları orada tutmayız. Bunu ben söylemiyorum yasalar söylüyor. Yargının vereceği kararlar neticesinde de görevden alınıp yerlerine bu işi en iyi şekilde yapacak kayyumlar atanır, biz orada halkımızı zulme mahkum edemeyiz.

KAYYUMDA GEÇ KALDIK

(Beka tartışması) Demokrasinin en alt kümesi neresi diye sorulduğunda demokrasinin en alt kümesi yerelden başlar. Yerelde demokrasi yoksa genelde hiç olmaz. Bu iş hafife alınacak bir şey değil. Cumhur ittifakı bunu kanıtlamıştır. Kayyum atamalarında geç bile kaldık biz geç. Güneydoğu’da bugün farklı bir yerde olurdu. Mızrak çuvala sığmıyor, bu milleti kimse kandırmaya yönlenmesin.

TRUMP İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Görüşme sonrası yapılan açıklamadan da anladığınız gibi, ikili görüşmelerimiz genel itibariyle olumlu geçmektedir. Suriye konusuna gelince, olumlu bir görüşme yaptık diyebilirim. Savunma Bakanımız Washington’daydı. O da görüşmelerini yaptı. Bu görüşmeler ile birlikte iş daha iyi noktaya gelecek. Patriot’lar meselesi... “Sizin döneminizin değil Obama döneminin getirdiği neticedir. O zaman biz talep ettik. Obama Kongre’de bunu halledebilseydi bu noktaya gelmeyecektik” dedim. Kendisi de ‘çok haklısınız’ dedi. Trump, Amerika’ya davet etti. ‘Önce ben sizi bekliyorum’ dedim. Tabii öbür tarafta bizim Rusya ile olan ilişkiler olumlu bir şekilde devam ediyor. Şimdi Sayın Trump ile görüşmelerimizde netice alabiliyoruz. Geçmişte bunlar yoktu.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, o bizim kontrolümüzde olur. Güvenli bölge konusunu Sayın Trump ile olayı belli bir noktaya taşıdık. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Benim sınırım. Kontrolün bizde olması gerekir. Asla buna müsaade etmeyeceğimizi tüm liderlere, gerek Soçi’de gerek Astana’da gerek ikili görüşmelerde söyledik.”