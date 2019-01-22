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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan teşkilatlara rekabet uyarısı

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Erdoğan’dan teşkilatlara rekabet uyarısı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, parti teşkilatından Cumhur İttifakı’na sahip çıkılmasını istedi, “Kendi partime nasıl oy veriyorsam ittifakın diğer mensubu MHP’ye de oyumuzu öyle vereceğiz” dedi. Erdoğan, hafta sonu Samsun ve Ordu’da partisinin aday tanıtım toplantısı sonrasında teşkilatla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, teşkilata birlik beraberlik mesajları vererek şu uyarıları yaptı:

UMUDUNU PARTİMİZİN TÖKEZLEMESİNE BAĞLAYANLAR

“Kadim dava arkadaşlarımla birlikte yeni yüzler, yeni isimler yepyeni heyecanlarla Türk siyasetini zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Burada bir hususun altını çizmeden yapamayacağım. Siyasette rekabetin olması gayet doğaldır. Zira siyaset sadece rekabetin olduğu yerde gerçekleşir. Kendilerini yenilemeyi ve geleceğe taşımayı başaran siyasi oluşumlar, başarılarını öncelikle sağlıklı bir rekabet kültürünün varlığına borçludur. Ancak bizim inancımızda rekabet, sadece hayırda yarış için olduğu takdirde kardeşlik hukukunu zedelemediği zaman meşru ve makbuldür. AK Parti diğer tek bir meselede olduğu gibi bu konuda da Türk siyasetine örnek olacak, parmakla gösterilecek bir konumdadır. Bu kadro daima ‘önce milletim önce memleketim’ diyerek hareket etmiştir. Şimdiye kadar umudunu partimizin tökezlemesine bağlayanlara, dava şuuru ve kardeşlik hukuku içinde hareket ederek bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz.

MHP’YE KENDİ PARTİM GİBİ OY VERECEĞİZ

İsmi açıklansın açıklanmasın, her bir arkadaşımız adaylarımız etrafında kenetlenerek seçimlerde en yüksek oyu almak için gayret gösterecek. İl başkanından mahalle temsilcisine, genel merkez yöneticisinden sandık müşahidine kadar bütün kadro AK Parti’nin başarısı için mücadele etti. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmayı sürdüreceğiz. Moral ve motivasyonunuzu daima yüksek tutacak, ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerine giden süreçte MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı’na özenle sahip çıkacağız. Kendi partime nasıl oy veriyorsam Cumhur İttifakı içerisinde de ittifakın diğer mensubu MHP’ye de oyumuzu öyle vereceğiz.”

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