Erdoğan'dan telefonla aday daveti

AK Parti’nin aday adayı listelerinde milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci Ayşe Böhürler, eski bakan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimler de bulunuyor. Erdoğan’ın son hafta içerisinde, bazı eski milletvekilleri ve onların çocuklarına adaylık başvurusu yapması için telefon açtığı öğrenildi.



Son üç günden beri milletvekili liste çalışmalarına hız veren Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Erdoğan’ın dar bir kadroyla yaptığı çalışmada aday adayları dışında bazı önemli bulduğu isimleri bizzat arayarak siyasete davet ettiği öğrenildi. Adaylık için başvuru yapan yeni isimlerin profillerinin yeterince iyi olmadığı yorumu yapıldı.



ESKİ VEKİL VE ÇOCUKLARI

Erdoğan’ın adaylık başvurusu bulunmayan bazı özel isimleri aradığı, bunlar arasında eski milletvekillerinin de bulunduğu dile getiriliyor. Erdoğan’ın adaylık başvurusu yapmasını istediği isimler arasında 22’nci Dönem’den birden fazla isim olduğu belirtiliyor. Bazı eski milletvekillerinin çocuklarının da davet edildiği kaydedildi. Parti kurmayları, bu tercihlerin ‘geçmiş dönemden güvenilir, çizgisinde kırılma olmayan’ isimler nedeniyle yapıldığını dile getiriyorlar.



Bunun yanı sıra AK Parti aday adayları arasında, mevcut milletvekilleri ve bakanlar dışında bazı ilginç isimlerin olduğu da öğrenildi. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, eski siyasetçi Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin de aday adaylığı başvurusu yaptığı biliniyor. AK Parti listelerinde genç ve kadınlara ilişkin dengenin de kurulacağı, özellikle partinin gençlik kollarından bazı isimlerin aday gösterileceği belirtiliyor.



KADIN YARDIMCI

AK Parti kulislerinde gündem oluşturan başka bir konuyu ise ‘cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olacağı’ konusu oluşturuyor. Erdoğan’ın dışarıdan sürpriz bir ismi bu göreve getireceği dile getiriliyor. Bir dönem, bu ismin Tansu Çiller olacağı yorumları yapıldı. Çiller’in dışında bazı yeni isimlerin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın mevcut bakanlar için de üç planı olduğu belirtiliyor. Bunlardan en fazla 6 ismin kabinede kalacağı, en az 5 ismin belediye başkan adayı olarak değerlendirileceği, diğerlerinin ise milletvekili yapılacağı öne sürülüyor.