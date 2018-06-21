Erdoğan'dan Gaziantep'te Suriyelilerle ilgili flaş mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Hükümet İran’la anlaştı mı? Amerika’yla anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. Biz bak fıratın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı sürdürdük.

Şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyrun dışişleri bakanımı ayın 4’ünde Amerika’ya gönderdim. Oturdular konuştular, karar verildi. Neydi o? PYD YPG Münbiç’ten çıkacak, Fırat’ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç’e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen ya Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var, görmez. Kulak var duymaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib’de gözlem kulelerimiz var. Bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç’te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok.

Niye? Dert başka. Girdik mi Afrin’e? Girdik. Şu anda 4 bin 700’e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin’de. Cerablus’ta 3 bine yakın DEAŞ’lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil’de. Kandil’de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde evet PKK’lıyı yerinde vurduk; 35.

Biz öyle izne tabii değiliz. Kararımızı kendimiz veririz. İşte seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerine sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran’ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye’yi paramparça edecekler. Kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli rahatsız edecekler.

Edebim müsaade etmez şeyler var ki, bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Gençler bunu sosyal medyadan takip ediyordur. Ama benim edebim buna müsaade etmez. Gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep adap böyle şeyler de yok. Bunlara biz Türkiye’yi nasıl teslim ederiz? Ben CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Her şeyden önce Türkiye’nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında, ideal olanlara vermek durumundayız.

Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ben inanıyorum ki hep birlikte el ele bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne’ye gidip icazet alan Bay Muharrem’e benim halkım oy vermez. Hale bak. Oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş? Yani diyor ki “tutuklu olan da velev ki şu anda cezaevinde olsun çıkıp propagandasını yapabilmeli” Kendine gel, kendine gel.

Her şeyden önce Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın vicdanın el verecek vicdanın. Cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın? Kusura bakmasınlar partilerinin içinde başka adam mı yoktu? Başka adam mı bulamadılar?

Gözümüzü nereye diktik biliyor musunuz? Amanoslara. 4 adet tünelin, 1 adet viyadüğün, 4 adet köprünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz. Hatay Dörtyol’dan başlayacak Payas çayı vadisini kullanarak Hassa Kırıkhan yoluna bağlanacak. Böylece Gaziantep ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi 85 km kısaltıyoruz. Maliyeti 1,7 katrilyon lira olan Dörtyol Hassa Yolu projesiyle bölgemizde yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturmayı hedefliyoruz.

DEVAMI GELİYOR...