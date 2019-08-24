Erdoğan’dan Suriye mesajı: Ciddi tehdit var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına; Suriye rejiminin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye´nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü ifade etti.
KREMLİN’DEN AÇIKLAMA
Telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin de bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türk tarafının inisiyatifiyle Başkan Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede İdlib bölgesinde durumun istikrara kavuşturulması için atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Müşterek çabaların 17 Eylül 2018 İdlib mutabakatının öngördüğü terörizm tehditlerini bertaraf etme odaklı ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca eylül ayında gerçekleşen Astana süreci, Rusya-Türkiye-İran görüşmelerinde BM ile birlikte üzerinde çalışmalar yürütülen Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması süreci de ele alınmıştır. Suriye konusu dışında Ortadoğu bölgesi genelindeki konular da iki ülke lideri tarafından ele alınmıştır. İkili temasın sürdürülmesi kararı alınmıştır.”
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