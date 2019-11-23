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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan Suriye için diplomasi trafiği

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Erdoğan’dan Suriye için diplomasi trafiği

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 26 Kasım Salı günü MGK’da, Suriye’de sahadaki son durumu değerlendirmesinin ardından, aralık ayında gideceği Londra ve Cenevre’de dünyaya Suriye krizine yönelik çözüm çabalarını anlatacak.

Erdoğan’ın aralık ayında yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu trafik öncesi salı günü MGK’yı toplayacak ve Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlan plan ile Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi alacak.

İLK ZİYARET LONDRA

Erdoğan bu kapsamda ilk olarak Londra’da 3-4 Aralık tarihindeki NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Barış Pınarı harekâtının amacını anlatacak olan Erdoğan, zirve sonrasında İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile bir araya gelecek ve Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı verecek. Erdoğan liderlere, maliyetin karşılanması ve sorunun çözümü için destek olmaları çağrısında bulunacak.

Erdoğan’ın sonraki durağı Cenevre olacak. Erdoğan, 17-18 Aralık’taki Küresel Mülteci Forumu’na eşbaşkanlık edecek. 4 milyon Suriyeli’yi misafir eden Türkiye’nin yaptıklarını anlatacak olan Erdoğan, burada da liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi hazırlanan plana destek vermesini isteyecek.
Erdoğan’ın 19-20 Aralık’ta ise Malezya’ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan’ın katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi’nde, hem Suriyeli mülteciler hem de ekonomi gündeme gelecek.

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