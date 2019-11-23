Erdoğan’dan Suriye için diplomasi trafiği
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 26 Kasım Salı günü MGK’da, Suriye’de sahadaki son durumu değerlendirmesinin ardından, aralık ayında gideceği Londra ve Cenevre’de dünyaya Suriye krizine yönelik çözüm çabalarını anlatacak.
Erdoğan’ın aralık ayında yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu trafik öncesi salı günü MGK’yı toplayacak ve Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlan plan ile Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi alacak.
İLK ZİYARET LONDRA
Erdoğan bu kapsamda ilk olarak Londra’da 3-4 Aralık tarihindeki NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Barış Pınarı harekâtının amacını anlatacak olan Erdoğan, zirve sonrasında İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile bir araya gelecek ve Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı verecek. Erdoğan liderlere, maliyetin karşılanması ve sorunun çözümü için destek olmaları çağrısında bulunacak.
Erdoğan’ın sonraki durağı Cenevre olacak. Erdoğan, 17-18 Aralık’taki Küresel Mülteci Forumu’na eşbaşkanlık edecek. 4 milyon Suriyeli’yi misafir eden Türkiye’nin yaptıklarını anlatacak olan Erdoğan, burada da liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi hazırlanan plana destek vermesini isteyecek.
Erdoğan’ın 19-20 Aralık’ta ise Malezya’ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan’ın katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi’nde, hem Suriyeli mülteciler hem de ekonomi gündeme gelecek.
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