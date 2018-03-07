Erdoğan'dan son dakika Afrin operasyonu açıklaması

Erdoğan şunları söyledi:

Son Afrin hadisesi, Afrin'deki gelişmeler bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü, vasıflı bir millet. Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. İnşallah bu akşama kadar o 3000'i aşar. Ve dağ taş demeden Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz ilerlemeye devam ediyor.

Nasıl ki Cerablus El Bab buradaki 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına almışsak, Afrin'de de 2 bin kilometre karelik alanı kontrol altına alacağız. Şu anda 720 kilometre kontrolümüz altında. Ve Afrin'deki kardeşlerimiz, istiyoruz ki onlar da vatanlarına evlerine dönsünler.

Nasıl Cerablus'ta döndüler, 140 bin kişi döndü. Biz işgalci değiliz, bizde her şeyden önce merhamet var. Çünkü biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bizde azap yok, zulüm yok. Bizler mağdurların mazlumların hep yanında olduk.

Hele hele zalim Esed'in olduğu bir yere, evet bizler o mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. İnşallah kısa zamanda o da Allah'ın izniyle son bulacak. Şunu bilin, biz seferle emrolunduk. Zafer Allah'a aittir.

Şu anda o şehitlerimiz, Allah'ın izniyle boşuna şehit olmadılar. Ama onların kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bundan yüce makam yok. Peygamberimize ve peygamberlere en yakın makam şehitlik makamıdır. İnşallah şehitler tepesi boş kalmayacak. Ve beraber o tepeye yürüdük, yürüyeceğiz.

Ama bu arada dost düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyorlar. Daha iyi, bunları tanıma imkanımız oldu. Tanıyacağız ki yola öyle devam edelim. Bunları tanıyoruz, yeri geldiği zaman da yüzlerine vuracağız.

Afrin'e beraber yürüyeceğiz, ama şu anda ihtiyaç yok. Ama olduğu anda beraber yürüyeceğiz. Hazırız, millet hazır. Hiç endişeniz olmasın.

Türkiye artık bir ittifakın içinde. Bu ittifakı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Sakın ha, onlara da fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi kimler kimlerle ittifak görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda ana muhalefet nasıl kol kola gelmeye başladılar görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi olur. Ve şu anda bunlar her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar şunu unutmayın. Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Netice çok bereketli olacak.

Ama en önemli saygımız annelerimize analarımıza. Anne sevgisini iyi bilirim. Onun için de beyler akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Ama hanımlar siz de analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Anneler nazlıdır çeker ayaklarını öptürmezler. Siz de diyeceksiniz ki “yahu anacığım cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun. Bırak öpeyim” diyeceksin