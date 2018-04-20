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    Erdoğan, derbi olayları için 'Kumpas var, birileri organize etti' dedi

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki mesela ben İstanbul’da aynı anda 3 ilçeyi taradım. Üç ilçede kapalı salonda hem de dışarıda meydan mitingleri yaptık. Bizim kampanya başladı. Tabi biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ekibim çalışıyor. Değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah normalde seçim beyannamesi olarak ifade edilen ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız.

    SEÇİM TAKVİMİ

    YSK’nın takvimi açıklamasıyla birlikte hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Biz temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı yürütmüş olacağız. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.

    UYUM YASALARI ÇALIŞMALARI 

    Başarılı çalışmalar hamdolsun parlamentoya da yansımaya başladı. Parlamentodaki çalışmamızda da aynı kararlılıkla devam edecek. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik beraberliği biz cumhur ittifakıyla ortaya koyduk. Herhangi bir bölünmeye parçalanmaya fırsat vermeyeceğiz. MHP aynen bizim gibi çalışmalarını yapıyorlar.

    DERBİ MAÇTAKİ OLAYLAR

    Bu konu bizi üzdü ciddi manada. İstanbul’a indiğim anda buna şahit oldum. Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada açık konuşam lazım burada bir kumpas da var. Dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu. Dört korner köşesinde bunlar oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Maç gayet güzel gidiyor. Quaresma kornerini atacak; yok çakmakmış şuymuş buymuş atılıyor. Böyle bir şey olamaz. 

    "ŞENOL HOCA'YA YAPILAN AFFEDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

    Bakıyorsunuz Şenol Hoca’nın başına gelen olay. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmeseydi. Şenol Hoca’ya yapılan affedilecek bir şey değil. Ben Şenol Hoca’yı, Fikret Başkanı, Aziz Başkanı aradım görüştüm. TFF bakalım neler çıkaracak. Biz de Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. En çok üzüldüğüm şey de şu; tribünlerde hanımlarımızın, kızlarımızı gitmesini isteyişimizin amacı neydi? Fair Play’i sağlamaktı. Olay ama neredeyse tam tersine döndü. Bu katlanılır yenilir yutulur bir şey değil.

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    Etiketler: erken seçim , gündem
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