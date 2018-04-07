Erdoğan'dan sınıra giden sanatçılara dönük eleştirilere ilk yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da AK Parti İl Kongresine katılması öncesi halka seslendi. 'Irak'ta da yüzlerce teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Hem de neyle biliyor musunuz? Kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarıyla'' diye konuşan Erdoğan, bunları ABD'den satın almak istediklerini ama reddedildiklerini belirtti.

Erdoğan ''İyi ki ABD Kongresi izin vermemiş, kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı'' dedi. ''Ekonomi şöyle, ekonomi böyle diye konuşuyorlar, elinize, yüzünüze dursun'' çıkışını yapan Erdoğan, bölgede ilk havaalanlarını kendilerinin yaptığını söyledi. Erdoğan ''İzmirli kardeşim bunu görmüyor musun, Aydınlı kardeşim bunu görmüyor musun, bunu gör'' diye seslendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANATÇI SÖZLERİNE SERT YANIT

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldun? Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın, edep yahu. Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın. Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir. Yaylalar’ı biz askerde eğitimde söylerdik. Ama uçakta duydum ki Tatlıses güzel şeyler eklemiş. Tatlıses Afrin’den aldı Menbiç’ten döndü ama bay Kemal bunu eleştiriyor"

ERDOĞAN KONGREDE KONUŞTU: ALÇAK DEĞİL ÇUKUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kongerinin yapıldığı salona giderek bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi: "Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. 'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. CHP'nin başındak zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım. Üstad böyle zatlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat sanıyor ki, ben de ağız var her türlü hakarette bulunurum. Biz o kelimeleri unuttuk. Biz de daha fazlaları var da bulunduğumuz konumdan ötürü kullanmıyoruz. Güya kadınlara sesleniyor, otizmli çocuklarla konuşuyor. Ancak cümlenin sonu ne hikmetse benimle bitiyor. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz zaten günün 24 saati milletimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez. Bu zatın söylediği öyle şeyler var ki milletimize sorumluluğumuz gereği değinmeden geçinemeyeceğim. Bu zat faizin KHK ile düşeceğini sanıyor. İstihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. İç ve dış borçların KHK ile kapanacağını sanıyor. Bu düzeni bozacağını söylüyor. Peki ne yapacak çalışmayan adama para mı verecek? Öyle bir şey söylemiyor. Tek kuruşu çalışarak kazanmamış adama anamuhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu.

'KURTULUN BUNDAN KURTULUN DA TÜRKİYE ŞENLENSİN'

Çocuklarının aldığı evi anlatamayarak bir gazeteye üç kuruşa evi veren adama millet ekonomiyi teslim etmez. Muhalefetteyken benim adım Kemal diyerek lafla peynir gemisi yürütülebilir. Ama ülke yönetilmez. Tıpkı boş çuval gibi yere yığılıveriyor. Ama içi de boş değil. Bu çuvalın için curuf dolu. Kin dolu, zulüm 1453'te başladı diyenlerin ihaneti ile dolu. Dünyada herkes Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme başarısını konuşuyor. Bu zat aklınca onu da değersiz kılmaya çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Nitekim bu kişi girdiği tüm seçimleri kaybetti. Sorun kaç seçim kaybetti diye onu da bilmez. Ama hakkını da yememek lazım, partisinin kongrelerinin hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada. CHP'ye gönü verenlere sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz?

Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Hakkari'de mitingi var, partisinin bayrağı yok. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunun Türk bayrağı ile alakası yok. orası Hakkari. Biz ne zaman gittiysek Türk bayrağı ile gittik."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.