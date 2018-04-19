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    Erdoğan'dan seçim kararı sonrası partisine ilk talimat...

    Gizem KARAKIŞ - ANKARA
    19.04.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararının ardından parti genel merkezinde milletvekilleriyle yapılan ilk toplantıda, "Her zamankinden daha çok çalışın" dedi.Erdoğandan seçim kararı sonrası partisine ilk talimat...

    Erdoğan, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın" dedi.

    YANLIŞ YOLDA OLANLARI İNDİRDİK

    Edinilen bilgiye göre Erdoğan "16 yıldır yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik. Sizlerle yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

    CHP'NİN REDDETMESİ ŞAŞIRTTI

    Toplantı sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa Komisyonu’nun bugün toplanma talebini CHP’nin reddettiği bilgisini Erdoğan’a verdi. Erdoğan, "Allah Allah nasıl böyle bir şey olur" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

    Erdoğan bunun üzerine "Seçimlerden sonra CHP'nin durumu daha da kötüye gider" diye konuştu.

    Güneydoğu'da önemli başarı elde ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu'daki gibi Ege ve Trakya'da da performansın artırılması için çalışın" dedi.

     

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    Etiketler: erken seçim , gündem
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