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    Erdoğan’dan partililere önemli adaylık uyarısı

    Turan YILMAZ/ANKARA
    25.04.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, milletvekili, belediye ve il başkanları ile bürokratlara adaylık konusunda önemli uyarılarda bulundu.

    Erdoğan’dan partililere önemli adaylık uyarısıErdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, bazıları bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

    Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu. Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

    MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , 24 Haziran , erken seçim , gündem
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