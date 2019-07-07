Erdoğan’dan parti mesaisi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar’daki konutundan dün saat 10.30’da ayrıldı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

4 SAATLİK TOPLANTI

Erdoğan’ın İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale ve Düzce’yi temsil eden 57 milletvekiliyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantı 4 saat sürdü. Toplantıya bir kez ara verildi. Erdoğan o arada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu toplantı bir anlamda, geçen hafta yapılmayan ve bu hafta da yine Erdoğan’ın yurtdışı temasları sebebiyle yapılmayacak olan grup toplantısının yerini aldı. İlki Ankara’da gerçekleştirilen milletvekilleriyle buluşmanın ikincisinde de kış döneminin değerlendirmesi yapıldı. Yaz dönemine ilişkin yapılacaklar gözden geçirildi. Erdoğan’ın milletvekillerine yönelik talimatları olduğu öğrenildi. İllerdeki yatırımların geldiği noktalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bunların tamamlanması ve hızlandırılmasıyla ilgili yapılacaklar gözden geçirildi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan, geçen dönemle ilgili iç ve dış politika değerlendirmesi yaptı.

Daha sonra vekiller, illerinin sorunlarının yanında iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorular yöneltti.

ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına açıklama yaptı. İlk toplantıya ilişkin yapılan haberlerinin yüzde 90’ının konuşulmayan konularla ilgili olduğunu söyleyen Çelik, “Bu toplantıda MYK ve MKYK üyelerimiz bulunmuyor. Bunun sebebi MYK ve MKYK üyelerimizle Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bir araya geliyorlar. Sadece vekillerimizin değerlendirmeleri alınıyor. MYK’yı temsilen, grubu temsilen bir iki arkadaşımız notları takip etmek, değerlendirmeleri almak üzere bulunuyor. Parti ve grup yönetimi notları alıyor ve ilgililere iletiyor. Analiz ve değerlendirmelerin sonucunda çıkan hususlar hem partideki ilgili birimlere hem de ilgili arkadaşlara iletilecek” dedi.

CHS’NİN BİRİNCİ YILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) birinci yılında yardımcısı Fuat Oktay’dan değerlendirme raporu istemesini muhalefetin yanlış yorumladığını söyleyen Çelik, “Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Vatandaşa hizmet götüremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılacak, röntgeni çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerinin hızlı görülmesi. Performans kadar önümüzdeki döneme yönelik projeksiyonların hayata geçmesiyle ilgili ölçümler yapılacak. Son derece doğal. Biz iktidara geldiğimizde önümüze kendimizi bağlayan böyle bir karne koymuştuk. ‘Bu işleri şu takvim içerisinde gerçekleştireceğiz’ diye. Bunu her zaman yaparız. Şimdi de sistemin birinci yılına geldiğimizde, çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili çalışma yapılacak. Bir performans ve verimlilik ölçüm çalışmasını muhalefet, sayın CHP Genel Başkanı rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir” diye konuştu.

BAŞKANLARLA 2.5 SAAT

Erdoğan, vekillerle yaptığı toplantının ardından 31 Mart’ta seçilen, İstanbul’un 24 ilçesinin AK Partili belediye başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda önümüzdeki dönemin yol haritası belirlendi; seçim sonuçları ilçe ilçe değerlendirildi. 2.5 saat süren toplantı sonrasında Erdoğan, il başkanlığından Numan Kurtulmuş’la birlikte ayrıldı.

S-400 ELEŞTİRİLERİNE YANIT

- S400’lerin etkin kullanılamayacağıyla ilgili muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi: “Türkiye egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları muhalefet partileri içeriye tercüme ederek orijinal fikir gibi sunuyorlar. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir. Türkiye bu sistemi almışsa, bu sistemi kullanacaktır. Suriye ve Irak’tan kaynaklanan tehditler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler bunu gerektiriyor. Türkiye’nin sınırlarının güçlü şekilde korunması demek aynı zamanda NATO’nun ve AB’nin sınırlarının da korunması demektir. Aslında müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur.” -Özgür ALTUNCU

YENİ PARTİYLE İLGİLİ NETİM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” dedi. Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, “Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın” değerlendirmesini yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK

Erdoğan, yeni parti çalışmalarıyla ilgili görüşlerinin de net olduğunu söyledi ve “Yeni parti kuran arkadaşlarımızın hiçbiri başarılı olamadı. Kuruluş ilkelerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz” yorumunda bulundu. Toplantıda MHP’yle kurulan ittifakla ilgili görüşlerini dile getiren bazı milletvekillerine ‘cumhur ittifakı’nın devam edeceğini dile getiren Erdoğan, İstanbul seçimlerinin ardından herkesin özeleştiri yapmasını istedi. Erdoğan, “Tekrar gönüllere gireceğiz, daha çok çalışacağız. İstanbul önemli ama Türkiye değil. İstanbul’da belediye meclisinde üstünlük bizde ama biz daha da çok çalışacağız” ifadesini kullandı.

EKONOMİDE GÖSTERGELER İYİYE GİDİYOR

Ekonomide göstergelerin iyiye gittiğini dile getiren Erdoğan, “İhracat verilerine baktığınızda iyi gittiğini görüyoruz. Turizmde durum bu yıl çok çok iyi gidiyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de birinci yılını doldurduğunu hatırlatan Erdoğan, sistemin revize edilmesiyle ilgili muhalefetin yaptığı açıklamaları eleştirdi. Erdoğan, “Eski sisteme dönüş olmayacak” diye konuştu.- Gizem KARAKIŞ/ANKARA

PUTİN’E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Barents Denizi’nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “Erdoğan, görüşmede denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini dile getirerek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunmuştur” ifadesi kullanıldı. Kremlin’den görüşmeye dair yapılan açıklamada ise, iki liderin ayrıca Libya’da tırmanan gerilimden duydukları endişeyi dile getirip çatışmaların bir an önce sona erdirilmesini ve Suriye’deki durumu konuştukları belirtildi. -ANKARA