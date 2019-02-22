Erdoğan’dan paraşütçülere övgü
TSK’nın ‘Kış 2019 Tatbikatı’ fiili bölümü, aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, Cirit lazer güdümlü füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemlerinin hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Kış-2019 tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasının ardından Akar, katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere seslendi.
Bakan Akar, hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, tatbikatın bir bölümünü televizyondan takip ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle paraşütle atlayan bu başarılı paraşütçüleri tebrik ediyorum. Orada her tarafın bembeyaz olduğu halde başarıyla süren bu tatbikatın hem aramızdaki kaynaşma için hem de gerek Silahlı Kuvvetlerimiz gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz için önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Zaman zaman zaten bizim askerimizin de sizlerin ülkesinde olacağının hep idraki içindeyiz. Hiçbir zaman bunu bir kenara koymayacağız. Bizler de sizlerle beraber sizlerin ülkesinde belki sıcak, belki soğuk, ama askerin zaten yapması gereken de bu, hem sıcakta hem soğukta bunu başarıyla yapması gerekir ki asker olmanın idraki içinde olmuş olsun.”
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