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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan paraşütçülere övgü

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Erdoğan’dan paraşütçülere övgü

TSK’nın ‘Kış 2019 Tatbikatı’ fiili bölümü, aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, Cirit lazer güdümlü füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemlerinin hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Kış-2019 tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasının ardından Akar, katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere seslendi.

Erdoğan’dan paraşütçülere övgü

Bakan Akar, hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, tatbikatın bir bölümünü televizyondan takip ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle paraşütle atlayan bu başarılı paraşütçüleri tebrik ediyorum. Orada her tarafın bembeyaz olduğu halde başarıyla süren bu tatbikatın hem aramızdaki kaynaşma için hem de gerek Silahlı Kuvvetlerimiz gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz için önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Zaman zaman zaten bizim askerimizin de sizlerin ülkesinde olacağının hep idraki içindeyiz. Hiçbir zaman bunu bir kenara koymayacağız. Bizler de sizlerle beraber sizlerin ülkesinde belki sıcak, belki soğuk, ama askerin zaten yapması gereken de bu, hem sıcakta hem soğukta bunu başarıyla yapması gerekir ki asker olmanın idraki içinde olmuş olsun.”

Erdoğan’dan paraşütçülere övgü

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