Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Hiç kimse tam anlamda kendini güvende hissedemiyor.

Dünyadaki krizleri çözmenin yolu diplomasiden geçiyor. Ancak son dönemde bu erozyona uğratılıyor.

Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek trajediye dönüşüyor.

Irkçı göçmen karşıtı, İslam düşmanı aşırı sağcı akımların siyaset üzerindeki taleplerin ateşin üzerine benzin döküyor.

Akkuyu nükleer santrali'nin ilk rektörü 2023 senesinde hizmete alacağız.

Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmelidir. Ellerinde 15 bin nükleer başlık bulunduranlar dünyayı tehdit etmektedir.

Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır.

ABD yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyerek 14 Mayıs'ta Kudüs'te attığı adım, Filistin'de insanların şehit olmasına ve yaralanmasına neden olmuştur.

ABD yönetimi İsrail'in katliamlarına ortak olmuştur. Amerika'nın eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.

Kudüs üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz.

DEAŞ karşı yükselen sesler PKK/PYD ve FETÖ terörüne karşı gelince suspus oluyor.

PKK, YPG, FETÖ ile kararlılıkla mücadele yürütüyoruz. Ancak uluslararası alanda çifte standart uygulanmaktadır. Teröriste terörist demeyi bilmek, sonrada onunla mücadele etmek şarttır.

24 Haziran erken seçimleriyle kriz ve kaos üreten mevcut yapıyı terkederek milli iradenin üstünlüğünü ortaya çıkaracak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. 16 yıldır kurucu değerlerimizden asla sapmadık.

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