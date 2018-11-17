Erdoğan'dan o ziyarete ilişkin açıklama: Siyasi malzeme yapılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuştu. Erdoğan "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Samimiyetle yapılan duaların reddedilemeyeceği güzel bir gecedeyiz...
- Mevlid - i Nebi haftasının temasının "Peygamber ve Gençlik" olmasını son derece önemli bulunuyorum.
- Yetimlerin başını okşayarak, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü dönemde kız çocuğu sahibi olarak bize merhameti öğretmiştir.
- Özellikle gençlerimizin peygamber efendimizin hayatını öğrenmesi çok büyük önem arz ediyor.
- Gençliği ihmal eden, gençlere sırtını dönen, gerekli özeni göstermeyen milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.
- Bu ülkenin gençliğine yapılacak en büyük kötülük onların hayat damarlarından olan medeniyetten koparmak olacaktır.
- Yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz.
"2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz."
"Biz örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel örneklerin yolunu açarsak bu ülkenin gençleri Kandil'deki terör baronlarının, Pensilvanya'daki şarlatanın, televizyon kanallarında sazlı sözlü program yapan ekran soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir."
DİYANET TARTIŞMASI
"Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum."
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