Erdoğan’dan o ülkeye FETÖ uyarısı

Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında yapılan anlaşmaların imzalandığı ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunda Kırgızistan’dan beklentilerini açıkladı.

FETÖ ile mücadelede Kırgızistan’dan daha dirayetli davranmasını beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısından ötürü Sayın Ceenbekov’u tebrik ediyorum. İlk yurt dışı ziyaretlerinden birisini ülkemize yapıyor. Bu anlamlı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca Türk-Kırgız ilişkilerinin daha gelişeceğini düşünüyorum. Kırgızistan bizim için ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu anlayışla 1991 yılında Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduk. Kırgızistan’da iş adamlarımızın çok önemli yatırımları var. Eğitim alanında bugüne kadar 3 bin 500 Kırgız öğrenciye Türkiye bursları ile ülkemizde eğitim imkanı hazırladık. TİKA vasıtasıyla kalkınma projelerini hayata geçirdik. Bu yakın işbirliği maalesef 15 Temmuz darbe girişimi sonra çeşitli sınamalara maruz kaldı.

"FİTNE TOHUMU..."

FETÖ nüfuzu altındaki bazı şahıslar üzerinden bu işbirliğimizi dinamitlemeye, zehirlemeye çalıştı. FETÖ’cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumu ekmek için her türlü kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un bugünkü ziyaretine FETÖ’nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum. Türkiye son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar bu örgütle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdürecektir. 251 insanımızın kanını döken, sadece bu Külliye'nin etrafında 29 kardeşimizi katleden bu alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, inlerine girecek, bunları kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Türkiye için olduğu kadar Kırgızistan için de büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur. Bu öyle bir örgüt ki, bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan’a yapacak karakterdedir. Nitekim az önce yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde bu konuları Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük.

"AÇIK VE NET İFADE ETTİK"

Kırgızistan’dan beklentilerimizi açık ve net ifade ettik. Bu meselenin ülkemiz ve milletimiz için anlamı Türk-Kırgız ilişkilerinin geleceği için önemini özellikle vurguladık. Sayın Ceenbekov’un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına, gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum. Bizde ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız. Ayrıca, aziz kardeşim ile ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim dahil olmak üzere diğer meseleleri de konuştuk. Siyasi ve askeri işbirliğimizi ele aldık. Ekonomi, özellikle şuanda dış ticaret hacmimiz çok ileri bir noktada değil ama hedef belirledik, 1 milyar dolara bu hedefimizi ulaştıracağız. Bu atacağımız adamlarda gerek ekonomi bakanlarımız, gerekse iş adamlarımızın el ele atacakları adımlarla üçüncü ülkelerde de yatırımcılarımızın atacağı adımlar çok önemli. Kırgızistan ile ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutu da Türk Konseyi’dir. İnşallah eylül ayında zirveyi Bişkek’te yapmayı arzu ediyoruz. Sayın Ceenbekov ev sahibi olarak güçlü bir mesajı istiyoruz ki Türk Konseyi’nde dünyaya verelim” diye konuştu.

“İŞBİRLİĞİNİ ELE ALDIK”

Çok yapıcı verimli bir görüşme olduğunun altını çizen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “İşbirliğimizin geleceğine yönelik bir takım çalışmalar gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Kırgız-Türk ilişkilerinin geleceği gündemimizin ilk konusundur. Ticari ve ekonomik işbirliği alanı başta olmak üzere, askeri, kültürel ve sosyal alandaki işbirliğimizi ele alarak önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz bir takım çalışmaları tespit ettik. Görüşmelerimiz sırasında Kırgız-Türk işbirliğini çok yönlü şekilde ele aldık. Türk dili konuşan ülkeler arasında yapılacak toplantı hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Sosyal güvenlik alanındaki anlaşma bu doğrudan bizim işçilerimizi ilgilendirmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek için tüm potansiyellerini devreye sokacaklarını söyleyen konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “İki ülke olarak işbirliğimiz konusunda bütün potansiyelimizi kullanmaya önem atfedeceğiz. Kardeş Türkiye ile olan kardeşlik ve ortaklık ilişkilerinin pekiştirilmesi bizim yürüttüğümüz siyasetin önceliği olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

YAPILAN ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü ilgililer tarafından imzalandı.

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