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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.09.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan o isme ziyaret

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Erdoğan'dan o isme ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’in ardından Kasımpaşa’ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu. Erdoğan Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretleri sırasında 'Oya Anne' olarak bilinen Oya Kayacık ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa’ya geçti.

ERDOĞAN'IN TEMASLARI 

Erdoğan’ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti. Erdoğan’ın burada çocukları ziyareti sırasında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hazır bulundu.

'OYA ANNE'YE ZİYARET

Erdoğan'a ziyaretlerinde eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan şu mesajı paylaştı: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretlerine Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte eşlik ettik. Ömrünü çocuklara adamış Oya Annemizin ellerinden öptük, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledik."

Hadi, Oya Anne’nin çocuklarına yardım edelim
Hadi, Oya Anne’nin çocuklarına yardım edelim

 

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