Erdoğan'dan o isme ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’in ardından Kasımpaşa’ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu. Erdoğan Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretleri sırasında 'Oya Anne' olarak bilinen Oya Kayacık ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa’ya geçti.
ERDOĞAN'IN TEMASLARI
Erdoğan’ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti. Erdoğan’ın burada çocukları ziyareti sırasında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hazır bulundu.
'OYA ANNE'YE ZİYARET
Erdoğan'a ziyaretlerinde eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretlerine Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte eşlik ettik. Ömrünü çocuklara adamış Oya Annemizin ellerinden öptük, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledik."
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