Erdoğan o 3 yeri saydı ve mesajı verdi: Mezarlarını hazırlıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan o 3 yeri saydı ve mesajı verdi: Mezarlarını hazırlıyorlar
GeriGündem Erdoğan o 3 yeri saydı ve mesajı verdi: Mezarlarını hazırlıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.10.2018 - 19:39, Son Güncelleme:

Erdoğan o 3 yeri saydı ve mesajı verdi: Mezarlarını hazırlıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan o 3 yeri saydı ve mesajı verdi: Mezarlarını hazırlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Münbiç ile ilgili terör örgütünün hendekler kazdığını söyleyerek "mezarlarını hazırlıyorlar" dedi. Erdoğan "Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: 

- İnsanlık tarihine yön vermiş, tüm dünyanın gözlerini diktiği stratejik bir bölgede yer alıyoruz.

- Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşı'mızın kıtalarına ilham veren bu ruhla, bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık. İnşallah ebediyete kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine izin vermeyeceğiz.

- Biz bugünlere daha ömrünün baharındayken ya şehit ol ya gazi diyerek Çanakkale, diğer cephelere gönderilen kahramanlığın fedakarlığı sayesinde geldik. Biz bu zamana gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu
daha fazla video için

MÜNBİÇ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Pazar günü Türkiye'ye geliyor

Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi

E-5'te yürek yakan anlar: Kucağına aldı, sevdi, öptü

24.5 milyon lira kazandı... İlçede herkes onu konuşuyor