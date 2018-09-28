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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.09.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan Merkel'e 69 kişilik terör listesi

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Erdoğan'dan Merkel'e 69 kişilik terör listesi

Suriye'nin Lazkiye kentinde başarılı bir operasyonla Reyhanlı saldırısını planlayan Yusuf Nazik'i yakalayan MİT'in, aralarında FETÖ, PKK ve DHKPC'lilerin de bulunduğu bazı terör suçlularının bulunduğu 69 kişilik listeyi, Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'e ulaştırdığı öğrenildi.

Listede Adil Öksüz, Şerif Ali Tekalan, Can Dündar, eski savcı Zekeriya Öz ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kaçan NATO görevlileri de bulunuyor. Listede ayrıca 69 teröristin açık adresleri, kaldıkları binaların ve kendilerinin fotoğrafları da yer alıyor. MİT'in listesinde bulunan 69 kişi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Merkel ile görüşeceği ve bu teröristlerin hemen teslim edilmelerini ya da yurt dışına deport edilmelerini isteyeceği ifade ediliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Hafta başında Almanya'da bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri, Almanya Haber Alma Teşkilatı BND görevlileri ile toplantı üstüne toplantı yapıp, aralarında FETÖ'nün silahşör isimleri Zekeriya Öz, Celal Kara, Adil Öksüz, Şerif Tekalan, medya ayağı olan Can Dündar, NATO'da görevli Tuğgeneral Mehmet Yalınalp ve Güneydoğu Avrupa Tugayı'nda (SEEBRİG) görevli Tuğgeneral Numan Yediyıldız gibi örgütün üst düzey isimleri ile PKK'nın önemli finans kaynağı yönetimini yapan bazı isimlerle DHKP-C gibi diğer terör örgütlerinin bazı üst düzey isimlerinin bulunduğu 69 kişinin net adres bilgileri, binalara girip çıkarken çekilen fotoğrafları ve haklarındaki yakalama kararlarının bulunduğu evraklar tek tek teslim etti. Darbe girişiminden sonra sığınma isteyen ve kaçak durumda bulunan 881 hizmet pasaportlu, 296 diplomatik pasaportlu FETÖ üyesinin bulunduğu listenin kabarık olduğunu ileri süren Almanya Hükümeti'ne acil olan 69 kişinin adının verildiği öğrenildi. (YENİ ASIR)

 

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