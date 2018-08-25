Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: Ekonomimize saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında, "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır. "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir" dedi.
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