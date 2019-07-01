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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan makam aracı talimatı

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Erdoğan'dan makam aracı talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda vatandaşın trafikte çakarlı araç ve yol kesme rahatsızlığının kendisine iletilmesi üzerine talimat verdi.

Cumhurbaşkanı, partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve eski bakanlar da dahil çakarlı araç kullanımının yasaklanmasını istedi. Erdoğan, aciliyet ve trafiğin yoğun olduğu durumlar dışında yolların kesilmemesi ve makam araçlarının azaltılması için danışmanlarına da talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı toplantıda, çakarlı araç kullanımı ve makam araçlarının rahat geçişi için yolların kesilmesi konusu gündeme geldi. AK Partili yöneticiler, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların 2 saat boyunca yol kesildiği yönünde şikâyetinin olduğunu gündeme getirdi. Bazı eski bakan ve milletvekillerinin de hâlâ çakar lamba kullandığı yönündeki eleştirilerin de dile getirilmesi üzerine Erdoğan, seçmenin talep ve şikâyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın, bundan sonra AK Parti kurmayları ve belediye başkanları da dahil olmak üzere herkesin çakarlı araç kullanımına son vermesini ve bunun denetlenmesini istediği öğrenildi.

YOL KAPATILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aciliyet ve trafiğin yoğun olduğu durumlar dışında yolların kesilmemesi konusunda da kurmaylarına ve danışmanlarına talimat verdi. Erdoğan’ın en son G-20 zirvesi için Japonya’ya gittiği sırada Ankara Esenboğa yolunda trafik, araç geçişine kapatılmadı.

DANIŞMANLARA TEK ARAÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir grup toplantısı çıkışında da danışmanlarına “Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın” diye uyarıda bulunmuştu. Erdoğan’ın makam araçlarının sayısı azaltırken, bazı programlara katılımı istenen danışmanlar da kendisini minibüsle takip etmeye başladı. 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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