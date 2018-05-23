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    Erdoğan'dan Maduro'ya tebrik telefonu

    AA
    23.05.2018 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro ile bu gece telefonda konuştu.

    Erdoğan, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro'yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.
    İki lider, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini iletti.

    Etiketler: gündem
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