Erdoğan’dan Lozan mesajı: Yaptırım tehditleri Türkiye’yi vazgeçiremeyecek
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Erdoğan, mesajında özetle şu ifadeleri kullandı:
LOZAN’LA TAÇLANDI
“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıldönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100’üncü yıldönümüdür. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz milli mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması’yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.
Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ıncı yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Esenboğa Havalimanı’nda bir araya geldi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle