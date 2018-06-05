Erdoğan'dan 'prompter' cevabı

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sakarya bugüne kadar hep bizim yanımızda oldu. biz yola Sakarya ile birlikte çıkmıştık. Türkiye’yi ekonomide hep birlikte, satın alma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükselttik. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkarttık.

Ekonomi diyorlar ya. Türkiye’yi yüzde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. Ekonomi diyorlar ya. Bakınız 2002 yılında bizim AB’ye güya hala üye olacağız. IMF’ye borcumuz neydi? 23,5 milyar dolar. 2018’de ne oldu? Sıfır. Kim yaptı bunu? Biz yaptık, ekonomi diyorlar ya. Ey Bay Kemal, Ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız çırak bile. Bakınız 2002 yılında her AB vatandaşı mesela ortalama 100 avro gelir elde ederken, bizim o zaman 35 avro gelir. Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen bizimki ne oldu? Biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladı.



Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynana manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.

Yine yapsınlar manipülasyonlarını göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara.

Çok iyi durumdayız ihracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 2002’de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar oldu. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki. Biz çalışıyoruz ya, üretiyoruz. Ve bütün bunlarla beraber Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 110 milyar dolar. Çünkü biz 136 milyar dolara çıktık, bu arada bir düşüşümüz var. Yeniden bunu çok daha ileri taşımamız lazım.

Konuşuyorlar ekonomide şöyle oldu böyle oldu. Dinleyin dinleyin, bay kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. Buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var.

Bunlar neyi gösteriyor bay Kemal? Muharrem efendi bunlar neyi gösteriyor? Anlamıyor bunlar ya. İşte bula bula birbirlerini buldular. Al birini vur öbürüne. Bütün bu başarılarda Sakarya’nın büyük katkısı var. Önümüzdeki dönemde yine Sakarya ile birlikte hedefimize ulaşacağız.

Türkiye büyüdükçe bundan bütün şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Sakarya’da son 6 yılda ne kadarlık yatırım yaptık biliyor musunuz? Ama bay Kemal de bay Muharrem de duysun. 21 katrilyonluk yatırım yaptık Sakarya’ya. Ama onlara sorsan, çiftçiye bir şey vermedi. Eğitimde 2886 adet yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenimde 9438 kişilik yurt inşa ettik. İnşallah Sakarya’ya ikinci bir üniversiteyi de kazandırıyoruz. Şimdi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni hayata geçiriyoruz. Sakarya’ya yeni ve çok modern bir stat yaptık. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu.

Ama çıkamadınız, niye çıkamadınız? Benim gelip burada top oynayacak halim yok. Seneye inşallah bu işi telafi edin.

45 adet sağlık tesisini Sakarya’ya kazandırdık. Yapıyoruz, yapıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda yapıyoruz da yapıyoruz. Her gün 6-7 kişinin tedavisi için şehir dışına sevk ediliyor olması tüm bunlar rağmen Sakarya’nın sağlık alanında hala eksikleri olduğunu gösteriyor. Bunun için şehir hastaneleri projemizde Sakarya’yı da unutmadık. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah en kısa sürede onun da ihalesini yapıyoruz.

ESKİ STADIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ

TOKİ kanalıyla son 16 yılda 7362 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi size bir müjde veriyorum. Eski stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz. TOKİ, orayla ilgili bir satış akdi yapmış. Fakat bugün TOKİ ile de görüştüm. Orayı satın alan arkadaşla da gerek belediye başkanımız, gerek TOKİ görüşmeleri yaptı. Farklı yerden onlara yer verecekler, böylece eski stadın yerini inşallah millet bahçesi yapıyoruz. Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, hep beraber gidin orada çimlerin üstünde yuvarlanın.

Hemen projeyi başlatın. Ama beton ağırlıklı değil, yeşil ağırlıklı, çınar ağırlıklı. Muhteşem bir proje, süratle hemen başlatacağız.

Muharrem filan bu işlerden anlamaz. Bir tanesi çıkmış diyor ki, “bunların hepsini durduracağım” diyor. Öbürü çıkmış “Ben kanal İstanbul’u anlamam durdururum” diyor. Ya peki kardeşim, sen Osmangazi Tüneli’ni mi yıkacaksın? Yavuz Sultan Selim Köprüsünü mü yıkacaksınız? Bütün bu yatırımı mı durduracaksınız? Bunların hayatında yapmak yok, bunların hayatında yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur.

Karasu’da dev bir yapı var. BMC Karasu’ya geliyor. Dolayısıyla BMC’de yok yok. Otobüs üretiminden tut, bütün zırhlı taşıyıcılara varıncaya kadar, bunlar orada üretilecek. Dolayısıyla bu Sakarya’ya istihdam da sağlayacak. Hızlı tren hattı, ipek yolunun ülkemizden geçen bölümünün Avrupa halkasını oluşturan en önemli halkalarını oluşturacak. Adapazarı Karasu limanı demiryolu projesinin devamı olarak tasarladığımız hattın etüt projeleri tamamlandı.

Sakarya’nın hasretle beklediği ve içme suyu ihtiyacını karşılayacak Ballıkaya Barajı’nın inşasında yüzde 70’lere geldik. İnşallah bu önemli projeyi önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Böylece 24 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Sakarya’ya toplam 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Kime? Hayvancılıkla uğraşanlara. Kime? Çiftçiye.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A MI TAKACAKSIN O APOLETLERİ?"

Cumhurbaşkanı adayından bazıları bu değişimi yanlış anlamış. Türkiye’ye cumhurbaşkanı değil, bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran başkesen, böyle kesildiler. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gel bakalım muharrem’ diyerek CHP’ye aday yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanıyla ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip, ‘ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim’ diyor. Sen kimsin ya? Sen nesin ya? Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Ha sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın o apoletleri? Hale bak. Benim 53 vatandaşımı, Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi bu ülkede cumhurbaşkanı adayı. Bu muharrem efendi de gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri ziyaret etmek lazım diyor. Teröristten cumhurbaşkanı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Bu kişi şu anda cumhurbaşkanı adayı olması, onun saflığına delil değildir. onu ziyaret eden de oradan oy devşiririm sanıyor. Devşiremeyeceksin, benim halkım böyle bir teröristi, türbe gibi ziyaret eden bir kişiye 24 Haziran’da dersini verecektir.

"ALKIŞLAMASI GEREKEN YERLERİ ALKIŞLAMIŞ. NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUN"

Bir tane aday daha çıkmış, o da diyor ki “çıkması lazım. Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıl durur” Hale bak ya. Neymiş? Biz de 15 Temmuz’da 150 tane generalin apoletini sökmüşüz. Her şeyden önce 15 Temmuz’da kendi milletine silah çeken o alçaklar üniforma giymiş birer FETÖ teröristiydi. Onlarla onu birbirine karıştırma. Metin Temel Paşamız ise, o teröristlerle Afrin’de göğüs göğüse mücadele eden bir paşamız. TESK’in Malatya’da iftarına gidiyorum, o iftarda o da protokolde. Ya zaten orada Metin Temel paşa, o protokolün mensuplarından. Beni alkışlamış, ya ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun ya? Daha dur bakalım, daha çırak değilsin daha dur bakalım. Ama Tayyip Erdoğan şu anda anayasaya göre zaten başkomutan. İftarı beraber yapmışız, konuşmamda da alkışlaması gereken yerde alkışlamış. Niye rahatsız oluyorsun? Cumhurbaşkanının kimsenin apoletlerini sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar yargı. Hain örgütün mensuplarını hukuka göre yargı cezalandırmıştır. Bu kişinin ayakları daha adayken yerden kesilmiş durumda. Gözleri kimseyi görmüyor. Kamu görevlilerini işten atmakla tehdit ediyor. Dur daha neredesin. Kürsüye çıkarken ite kaka… Napıyorsun? Korumaları selfie yapan genci sahneden atıyor. Ülkemizi temsil görevimiz sebebiyle mecburen alınan güvenlik önlemleri yüzünden tek bir vatandaşımın incinmesine müsaade göstermiyoruz.

PROMPTER CEVABI

Geçen gün öyle diyor. Prompteri unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler’ bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.

"O KİŞİNİN DE DAHA ÇOK İÇİNE OTURTACAĞIZ"

Tabi Metin Temel Paşamıza saldırının asıl sebebinin, terörle mücadelede gösterdikleri kahramanlıklar olduğunu çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz, ordumuzu Afrin’e göndermek istemiyordu bay Kemal. Bunlar istemiyordu. TSK’mız ve ÖSO’nun Afrin’i ele geçirmesi belli ki sadece PKK’nın, bu örgütün güdümündeki partinin ve onun cezaevindeki liderinin değil bunların da içine oturmuş. Biliyorsunuz CHP adayının ilk işi, bölücü örgütün kuklası olan kişiyi ziyaret etmek oldu. Afrin harekatının komutanını hedef almalarının nedeni bu. Ey Kılıçdaroğlu, ey İnce, elinde 53 vatandaşımızın kanı bulunan o kişinin de daha çok içine oturtacağız. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Yanındakilerden, elinden tutup Meclis’e taşıdıklarından kaç tanesinin FETÖ’den hapse girdiğini sayamadığımız CHP genel başkanına Sakarya’da öyle bir ses verin ki kulakları çınlasın.

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