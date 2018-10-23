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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Turan YILMAZ/ANKARA
23.10.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan Kral'a çağrı: İstanbul’da yargılansınlar

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Erdoğan'dan Kral'a çağrı: İstanbul’da yargılansınlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Kralı’na çağrıda bulunarak, “Olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur. Dolayısıyla 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir ama bu benim teklifimdir, talebimdir” dedi. Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde edilen bilgileri de aktarırken, özetle şunları söyledi:

BELGRAD ORMANI, YALOVA

“Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11.50’de evlilik işlemleri için başkonsolosluğa gitti. Bu ziyaretin cinayeti planlayıp, icra eden ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının aceleyle ülkelerine gitmeleri hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediyor. Bu arada başkonsolosluktan bir başka ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova’da keşif yapıyor. Viyana Sözleşmesi gereği diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için -ki şu anda bu tartışma konusu oldu artık. Artık bu Viyana Sözleşmesi de büyük ihtimalle masaya yatırılacak- Başkonsolosluk binası ve görevlileri hakkında ilk etapta fiili bir işlem yapılamıyor. Viyana Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk kuralları böyle vahşi bir cinayetin soruşturulmasının diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin vermez. Türkiye, sınırları içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getirecektir.

YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM

Suudi Arabistan yönetimi cinayeti kabul ederek önemli bir adım attı. Bundan sonra kendilerinden meselenin en altından en üstüne kadar tüm sorumlularını açık yüreklilikle ortaya çıkarmalarını ve gereken cezaya çarptırmalarını bekliyoruz. Cinayetin planlı bir operasyonun ürünü olduğu yönünde elimizde güçlü emareler bulunuyor. Şu sorular herkesin kafasını kurcalıyor. Tamamı da olayla ilişkili vasıflara sahip bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul’da toplanmıştır? Kimden emir alarak gelmişlerdir? Başkonsolosluk binası niçin hemen değil de günler sonra incelemeye açılmıştır? Cinayet açıkça ortadayken onca tutarsız açıklama niçin yapılmıştır? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin halen ortada yok? ‘Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği’ ifadesi şayet doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir?

BENİM TALEBİMDİR

Çünkü sıradan birisi bu yerli işbirlikçiden bahsetmiyor, Suudi Arabistan’ın yetkili bir ağzı bunu söylüyor. Öyleyse bu yerli işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun. Hiç kimse tüm bu sorular cevaplanmadan meselenin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne Türkiye’yi ne de uluslararası toplumu tatmin etmez. İnsanlığın vicdanı ancak emri verenden uygulayana kadar herkesten hesap sorulması halinde mutmain olacaktır. Kral Selman bin Abdulaziz’in samimiyetinden şüphe duymuyorum. Bu, bir siyasi cinayet olduğuna göre şayet varsa, diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. (Suudi Kralı ve yönetimine çağrıda bulunarak) Olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur. Dolayısıyla bu 15+3, 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir ama bu benim teklifimdir, talebimdir.”

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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