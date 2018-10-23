Erdoğan'dan Kral'a çağrı: İstanbul’da yargılansınlar

BELGRAD ORMANI, YALOVA

“Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11.50’de evlilik işlemleri için başkonsolosluğa gitti. Bu ziyaretin cinayeti planlayıp, icra eden ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının aceleyle ülkelerine gitmeleri hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediyor. Bu arada başkonsolosluktan bir başka ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova’da keşif yapıyor. Viyana Sözleşmesi gereği diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için -ki şu anda bu tartışma konusu oldu artık. Artık bu Viyana Sözleşmesi de büyük ihtimalle masaya yatırılacak- Başkonsolosluk binası ve görevlileri hakkında ilk etapta fiili bir işlem yapılamıyor. Viyana Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk kuralları böyle vahşi bir cinayetin soruşturulmasının diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin vermez. Türkiye, sınırları içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getirecektir.

YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM

Suudi Arabistan yönetimi cinayeti kabul ederek önemli bir adım attı. Bundan sonra kendilerinden meselenin en altından en üstüne kadar tüm sorumlularını açık yüreklilikle ortaya çıkarmalarını ve gereken cezaya çarptırmalarını bekliyoruz. Cinayetin planlı bir operasyonun ürünü olduğu yönünde elimizde güçlü emareler bulunuyor. Şu sorular herkesin kafasını kurcalıyor. Tamamı da olayla ilişkili vasıflara sahip bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul’da toplanmıştır? Kimden emir alarak gelmişlerdir? Başkonsolosluk binası niçin hemen değil de günler sonra incelemeye açılmıştır? Cinayet açıkça ortadayken onca tutarsız açıklama niçin yapılmıştır? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin halen ortada yok? ‘Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği’ ifadesi şayet doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir?

BENİM TALEBİMDİR

Çünkü sıradan birisi bu yerli işbirlikçiden bahsetmiyor, Suudi Arabistan’ın yetkili bir ağzı bunu söylüyor. Öyleyse bu yerli işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun. Hiç kimse tüm bu sorular cevaplanmadan meselenin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne Türkiye’yi ne de uluslararası toplumu tatmin etmez. İnsanlığın vicdanı ancak emri verenden uygulayana kadar herkesten hesap sorulması halinde mutmain olacaktır. Kral Selman bin Abdulaziz’in samimiyetinden şüphe duymuyorum. Bu, bir siyasi cinayet olduğuna göre şayet varsa, diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. (Suudi Kralı ve yönetimine çağrıda bulunarak) Olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur. Dolayısıyla bu 15+3, 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir ama bu benim teklifimdir, talebimdir.”