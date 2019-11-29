Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısındaki, “Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Cesaret edip dava bile açamıyor” sözleri üzerine Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi: “Davalının vatan haini olarak nitelendirdiği faaliyet, 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmakta olup, davalının iddiasının aksine milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin arttırılması ve yeni iş üretim imkânları oluşturmaya yönelik yatırımlar yapılması amaçlarını içermektedir. ‘Vatan haini’ ve ‘peşkeş çekmek’ ifadesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamının ağırlığının, bu fiillerin hukuki düzenlemelerimizde suç teşkil etmelerinin ve bu kapsamda davalının ifadelerinin suç isnadı içeriyor oluşunun yanı sıra vatan hainliği, hukuki düzenlemelerin ötesinde milletimizin idrakinde suçların en büyüğüdür.”
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