Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na o sözler için 250 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında sarfettiği bazı sözler nedeniyle tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Aynen söylüyorum cesaret edip dava bile açmıyor. Demiş ki efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım hepsini kazandım. Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? MAN Adasını da ben kazandım ne diyeceksin şimdi, demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.
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