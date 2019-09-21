Erdoğan’dan kayyım uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın geçtiğimiz günlerde görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’le ilgili açıklaması AK Parti içerisinde tartışma yaratmıştı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, kayyım kararlarıyla ilgili parti içinden gelen eleştirileri isim vermeden değerlendirdi.
Erdoğan, belediye başkanlarının usulsüz bir şekilde terör örgütüne para aktırdığının tespit edilmesiyle bu kararın alındığını belirterek, “Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Milletin parasını Kandil’e gönderenlere seyirci kalamayız” değerlendirmesini yaptı. Bu kararlar ile ilgili eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, parti içinden gelen eleştirilerin tartışmaya dönmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Alınan kayyım kararlarına saygılı olun. Kayyım kararlarının arkasında durun. Tartışma yaratacak açıklamalar olmasın. Parti içi tartışmalardan da uzak durun” talimatını verdi.
ÖZEL ARAÇTA SİGARA YASAĞI TALİMATI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, AK Parti MKYK toplantısında özel araçlarda sigara kullanılmaması için çalışma başlatılması talimatı verdiği de öğrenildi. Erdoğan toplantıda yaşadığı bir olayı anlatarak, “Bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde iki çocuk vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu, camları da kapatmıştı. Arabanın içi sigara dumanıydı. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” dedi. Erdoğan, toplantıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu konuda çalışma yapması talimatını verdi. Erdoğan MYK ve MKYK üyelerini takip ettiğini de belirterek, “Siz de kesinlikle arabada sigara içmeyeceksiniz” uyarısı yaptı.
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