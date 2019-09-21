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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan kayyım uyarısı

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Erdoğan’dan kayyım uyarısı

Cumhurbaşkanlığı  Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın geçtiğimiz günlerde görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’le ilgili açıklaması AK Parti içerisinde tartışma yaratmıştı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, kayyım kararlarıyla ilgili parti içinden gelen eleştirileri isim vermeden değerlendirdi.

Erdoğan, belediye başkanlarının usulsüz bir şekilde terör örgütüne para aktırdığının tespit edilmesiyle bu kararın alındığını belirterek, “Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Milletin parasını Kandil’e gönderenlere seyirci kalamayız” değerlendirmesini yaptı. Bu kararlar ile ilgili eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, parti içinden gelen eleştirilerin tartışmaya dönmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Alınan kayyım kararlarına saygılı olun. Kayyım kararlarının arkasında durun. Tartışma yaratacak açıklamalar olmasın. Parti içi tartışmalardan da uzak durun” talimatını verdi. 

ÖZEL ARAÇTA SİGARA YASAĞI TALİMATI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, AK Parti MKYK toplantısında özel araçlarda sigara kullanılmaması için çalışma başlatılması talimatı verdiği de öğrenildi. Erdoğan toplantıda yaşadığı bir olayı anlatarak, “Bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde iki çocuk vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu, camları da kapatmıştı. Arabanın içi sigara dumanıydı. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” dedi. Erdoğan, toplantıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu konuda çalışma yapması talimatını verdi. Erdoğan MYK ve MKYK üyelerini takip ettiğini de belirterek, “Siz de kesinlikle arabada sigara içmeyeceksiniz” uyarısı yaptı.

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