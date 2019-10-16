Erdoğan’dan Kayseri’ye teşekkür ziyareti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 50’nin üstünde oy veren illere teşekkür ziyareti kapsamında cumartesi günü, parti çalışmalarını sürdüren 11’nci Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi Kayseri’ye gidecek.
Erdoğan, Kayseri’deki günübirlik temasları kapsamında 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi’nin resmi açılışını yapacak, Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde Barış Pınarı harekâtı, ABD yaptırımları ve iç politikaya dönük mesajlar verecek.
Hulusi Akar’ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri’de yapımına bir yıl önce başlanan camiyi de Erdoğan ibadete açacak. AK Parti teşkilatıyla buluşması da planlanan Erdoğan’ın Kayseri’de, yeni parti girişimlerine dönük mesajlar vermesi de bekleniyor. Erdoğan, yerel seçimlerin ardından Rize, Trabzon, Konya, Sivas ve Malatya’ya teşekkür ziyaretlerinde bulunmuştu.
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