Erdoğan'dan Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Türkiye'nin iftiharı Kayseri... Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri... Koca Sinan'ın şehri Kayseri...Asırlardı bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum...

Kayseri’ye şimdiye kadar 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz.

Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar.

Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Millet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak gençler gelecek ders çalışacak. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis yaptık. Kayseri Şehir hastanemiz bin 607 yatak kapasiteli.

Geçen gün beraber oldukları partinin eş başkanı “biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz. Batıda da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız” diyor.

Kardeşlerim Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal de bu açıklamayı yapanlarla beraber gidiyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor.

31 Mart’ta gelin bunlara toptan dersini verelim. Biz daha çok çalışacağız. Ve bunları sandığa gömeceğiz.

Yanımızda olmayanlara diyoruz ki; size de bize de ölüm var. Gelin bizim yanımıza birlikte yürüyelim.



31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz?



Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu. Biz bu konuda da devrim yaptık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle yürüdüğünü görüyor.

Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber.



Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz.



Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk.

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