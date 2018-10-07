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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.10.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan kayıp Suudi gazeteci açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz" dedi.

Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da savcılığın bu işin takibinde olduğunu, takibin çok yönlü yürütüldüğünü belirtti.

İşin polisiye ve istihbarat takibinin de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, özellikle İstanbul'da havalimanlarından giriş çıkışların hepsinin incelendiğini bildirdi. Erdoğan, bu takiplerin sonucunda savcılığın ne gibi bir karar vereceğini, ne gibi bir açıklama yapacağını beklediklerini söyledi.

Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı çok eski tanıdığını, bu olayın Türkiye'de olmasının üzücü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum ki bu dünyada, özellikle bizim ülkemizi kastediyorum, bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bunun peşini bırakmamak suretiyle de bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya da bizler bildireceğiz."

Kaşıkçı'nın Büyükelçilikten çıkış görüntüsünün olup olmadığına ilişkin bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükelçiliğe giriş çıkışlar vesaire bütün bunların hepsi şu anda inceleniyor, takip ediliyor. Havalimanından çıkışlar, gelişler... Bütün bunların hepsi takipte. Bunların kontrolünü emniyetimiz olsun, aynı zamanda polis teşkilatımızın çeşitli birimleri kovalıyor. Göreceğiz, süratle de buradan bir netice alalım istiyoruz." yanıtını verdi.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Af konusunda Adalet Bakanlığı bir çalışma yapacak mı?" sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:
"Adalet Bakanlığı bir çalışmayı kendisi yapıyor. MHP'nin teklifi onların kendisine aittir. Dolayısıyla o teklif, gerek partimizde gerekse Adalet Bakanlığımızda değerlendirmeye tabi, bizim için masaya yatırılması gereken bir özelliği vardır. Ondan da hareketle buradan ne kadar istifade ederiz, ne kadarı bize göre uygundur, değildir, bunların hepsi bu değerlendirmeler içerisinde ele alınacaktır. Ne kadarına katılırız, ne kadarına katılmayız. Şüphesiz ki MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz ise AK Parti olarak nasıl bir teklifle bunun karşısına çıkarız veya buna ne kadarıyla, nereye kadar yaklaşırız... Bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacaktır."

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME MACARİSTAN DÖNÜŞÜ OLABİLİR"

Af konusundaki çalışmaların takvimiyle ilgili bir soru üzerine Başkan Erdoğan, yarın iki günlük Macaristan seyahatinin başlayacağını hatırlatarak, "Macaristan'dan döndükten sonra, arkadaşlarımız zaten şu anda çalışıyorlar. Bu çalışmalar konusunda bizim hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da var, bu çalışmaların hepsini bütünleştireceğiz, kendilerinden brifing alacağım. Bu brifingler neticesinde nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız, bunu açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka soruya karşılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin Macaristan dönüşü olabileceğini bildirdi.

"MHP'nin af teklifi dışında, AK Parti başka bir teklif mi hazırlayacak? Açıklamanızdan bunu mu anlamalıyız?" sorusuna Erdoğan, "Hayır, yani o affı nereye kadar paylaşırız, nereye kadar paylaşmayız, bu konuda şüphesiz ki bir duruşumuz, görüşümüz olacaktır." cevabını verdi.

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