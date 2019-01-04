Erdoğan’dan İzmir mesaisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün partisinin genel merkezinde TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ankara adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir adayı Nihat Zeybekci ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da bir bölümüne katıldığı toplantıda üç büyükşehir için hazırlanan projeler Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, Kasapoğlu’na Ankara’da yapılacak stadyumun inşaatının seçimlerden önce başlaması talimatını verdi. Projelerin ittifak yapılacak illerde MHP teşkilatına da anlatılmasını isteyen Erdoğan, adaylara ittifakın öneminin tekrar anlatılması gerektiğini söyledi. MHP ilçe adaylarını aday tanıtım toplantılarında AK Parti’nin açıkladığı ve bunun ittifakta birlikteliğin önemli bir işareti olduğu da toplantıda vurgulanırken ittifaka saygılı olunması gerektiğinin altı çizildi.
İZMİR’DE 5 İLÇE MHP’YE
İzmir ilçeleri ile ilgili de son kararlar alındı. Foça, Aliağa, Urla, Narlıdere ve Balçova’nın MHP’ye bırakılacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın, yarın İzmir’de yapılacak aday tanıtım toplantısında Muğla adayını da açıklaması planlanıyor. Eski milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın isminin kesinleştiği belirtiliyor. Netleşirse Aydın da bu toplantıda açıklanabilir.
MANİSA VE SAKARYA
Erdoğan İzmir’den sonra Manisa’da açılışa katılacak. Erdoğan’ın MHP’ye bırakılan kentte ittifak mesajı vermesi bekleniyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta ise Sakarya’da yapılacak açılışlara katılacak ve bu kentin adaylarını tanıtacak.
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