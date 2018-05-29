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    Erdoğan'dan İnce'ye suç duyurusu

    Özkan ARSLAN/DHA
    29.05.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin “Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi?” sözleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    Erdoğan, ayrıca İnce’ye 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın verdiği dilekçede, İnce’nin önceki gün Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmalar yer aldı. İnce’nin “Sen 2001’de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi gitmedin mi?” sözlerinin, Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır saldırı ve asılsız olduğu belirtildi. Böyle bir iddianın dile getirilmesinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

    'FETÖ'NÜN AMACINA HİZMET'
    Dilekçede, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan haksız ithamların, FETÖ’nün amacına hizmet ettiği’ belirtilerek, “Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık süresince FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya çalışmaktadır” denildi. Dilekçede, İnce’nin açıklamalarının, TCK’nın 299’uncu maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulanarak, soruşturma açılması istendi. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , muharrem ince , gazetehaberleri , gündem
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