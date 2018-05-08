Erdoğan’dan İnce'ye randevu yanıtı: Partimde kabul ederim

Erdoğan, görüşmeler ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin randevu talebiyle ilgili şunları söyledi:

AYAKLARI ALIŞMIŞ OLUR

“Televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum, çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Bizler şu anda malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla hem parti genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular herhalde bu talebe de kısa zamanda cevap veririz ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur.

BİRİLERİ RAHATSIZ

Birilerinin ülkemizin Balkanlar’daki faaliyetleriyle Bosna Hersek, Sırbistan ile kurduğu güçlü ilişkiden rahatsız olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair heveslerine çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine Balkanlar’ın barış ve istikrarına katkı verecek konulara yoğunlaşsınlar.

BATI HAZMEDEMİYOR

Batı, Türkiye’nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Hazmetse de hazmetmese de biz özellikle batıda, Balkanlar’da yapabileceğimiz ne varsa yoğun şekilde yapıyoruz. ”