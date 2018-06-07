Erdoğan'dan İnce'ye: Saray'a gelme fırsatı bulamayacaksın

Tarsus'ta temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: "Birileri palavra atar, biz iş yaparız. Zaten Mersin Devlet Hastanesi’yle biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin Şehir Hastanesiyle biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin’de şehir hastanesini yapan AK Parti iktidarı, Tarsus’ta da 600 yataklı hastaneyi yapar. Maliyeti 150 trilyonluk bu yatırım, Tarsus’u sağlıkta bambaşka bir lige taşıyacak.

Birileri farklı şeyler söylüyor. Biliyorsunuz daha önce Tarsus’a bir üniversite sözü vermiştik. Hamd olsun bu sözümüzü de verdiğimiz diğer sözler gibi yerine getirdik, imzamdan çıktı. Şimdi YÖK bu çalışmaları yürütüyor. Rektör atamalarını da imzaladıktan sonra artık üniversitemize önümüzdeki yıldan itibaren yatırımları yapacağız. Tarsus’un kendine ait bir devlet üniversitesi olacak. Buradan soruyorum

'16 YILDIR ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Biz son 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden, şehirlerimiz arasında ayrım yapmadan çalışıyoruz. Demokratik haklar ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık. Savunma sanayiinde Türkiye’yi kendi silahını, tankını, İHA’ları yapan konuma getirdik.

“Biz gelince onları yıkacağız” diyor. Öbürü ne diyor? “Biz satacağız” diyor. Birinci Köprüyü Demirel yapmıştı. O zamanki komünistler ne diyordu? “Biz birinci köprüyü satacağız” diyordu. Arkasındaki partiler satacağız diyordu. Rahmetli Özal da “satamazsınız” diyordu. İkinci köprü için de “satamazsın” dedi. Ne oldu? Neyi satıyorsun ya? Neyi yıkıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer mezara. Şimdi tutmuş çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya. Çıkmış Saray'ı yıkacakmış. Ya senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi. Sonra kuzu kuzu Saray'a geldi. Sen Saray'a gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur.

Bu akşam o sarayda, ben 2500 muhtarımıza iftar vereceğim. Yeni bitirdik, muhteşem bir salonumuz var. Üstünde muhteşem bir sergi salonumuz vardı. Ama bu akşam 2500 muhtarımızı orada ağırlayacağız.

'KAFASINA KASKET TAKMIŞ MİLLETİ ALDATACAĞINI ZANNEDİYOR'

18 yaşa kadar genel sağlık sigortası var bay Muharrem. E tabi, SSK’nın genel müdürüyken durumları biliyorsunuz değil mi? Hastanelerin hali neydi biliyorsunuz değil mi? Araştırma geliştirmeden bahsediyor ama Türkiye’de 77 tane Teknokent olduğunu dahi bilmiyor. Onlar hala Türkiye’yi kendi bıraktıkları yerde zannediyor. Sürekli “Ben çiftçiyim, ben hayvancılık yaptım” Kafasına bir kasket takmış, benim milletimi aldatacağını zannediyorlar. Bırak sen o kasketi falan, senin gönlün ne konuşuyor, icraatın ne? Onu söyle onu. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor. Üç beş kuruş ver al bir kasket. Ama 24 Haziran’dan sonra inşallah ülkeyi tanımak için yeteri kadar zamanları olacak.

'KANAL D CANLI YAYINDA EVLERİNİZDE BİZİ MİSAFİR EDERSENİZ MUTLU OLURUM'

Bu akşam Kanal D’de saat 23:00 itibariyle canlı ortak yayına katılacağım. Evlerinize misafir olmak istiyorum. Bu canlı yayında evlerinizde bizi misafir ederseniz mutlu olurum.

SÖZ ALDI

Önce şu hastane müteahhidimizi buraya çağıralım. Üç yılda bitmesi ilan edilmiş. Fakat müteahhidimiz diyor ki, biz bunu inşallah 6 ay önce bitireceğiz. Biz de takipçisiyiz. Bizim işlerimiz erken bitecek. Çünkü biz kısa mesafe koşucusuyuz. Anında iş bitireceğiz. Kazanlı bölgesinin müteahhitlerini de alalım. Oturduk kendileriyle anlaştık, bu 5 firmayı 3’e indirdik. Bir tanesi Limak, bir tanesi Özaltın firması. Bir diğeri de şu anda arazide, Pekkan İnşaat. Bu TL olarak söylersem, 4,5 katrilyon. Böyle bir yatırım. Şimdi süreyi alalım. En büyükleri yaşta Nihat bey. Nihat bey bak benim Tarsuslu kardeşlerimin huzurunda bize süre ver. Bize süre ver. (Nihat Özdemir'in 25. yılda bitireceğiz demesi üzerine) İnşallah 2,5 yılda bitiyor. 2,5 yıl sonra buraya inşallah 5 bin kardeşimi istihdam edeceğiz."