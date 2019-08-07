Erdoğan'dan ilk yorum... Ve adım atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın açıklamasında Kırım'ın yasadışı ilhakı için "tanımadık tanımayacağız" dedi. Erdoğan, ABD ve Türkiye arasında uzlaşıyla sonuçlanan görüşme ile ilgili ise "Harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Hareket merkezi kurulmasıyla beraber süreç başlayacak" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
- Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
- Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik.
- Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi.
Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.
- Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.
- Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.
UKRAYNA'YA YATIRIM ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim" diyerek çağrıda bulundu.
Zelenskiy "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Soru - cevap
(ABD ile yapılan görüşme)
Fırat'ın doğusunda adımın ABD ile birlikte atılacağını kaydeden Erdoğan "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. (ABD askeri heyeti ile) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır." dedi.
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