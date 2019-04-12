Erdoğan'dan ilk seçim analizi: Bize düşen nedenlerini görüp işitmek

AK Parti, 31 Mart’ın ardından tartışmalar arasında ilk seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısını yaptı. Ayrıntılı analizin 26 Nisan’daki toplantıda yapılmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin önceki günkü MYK toplantısında, önce Erdoğan bir konuşma yaptı. Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi “Olumlu ve güzeldi” sözleriyle kısaca değerlendiren Erdoğan’ın, şunları söylediği öğrenildi:

“Sonuçlara ilişkin suçu millete atmak acizliktir ve gaflettir. Bu ahmaklık olur. Bize düşen bu sonucun nedenlerini gözümüzle görüp, kulağımızla işitmektir. Bunu bir defada da yapmayacağız. İstişare toplantısı bunun ilki olacak. Aşama aşama gelinen sonucun nedenleri konusunda değerlendirmeler yapacağız. Buna göre strateji geliştireceğiz. Özeleştirimizi, eleştirimizi yapacağız. Bunu yaparken de önce kendimize bakacağız. Önce herkes kendini değerlendirecek.”

TÜRKİYE ANALİZİ

Toplantıda daha sonra Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sunum yaptı. Sunumda zaman zaman araya girilerek değerlendirmelerde bulunuldu. Sunum sırasında asılan Türkiye haritasında, ilçe ve belde bazında bakıldığında AK Parti’nin durumunu gösteren simülasyon yapıldı. Toplantıda yapılan yerel seçim sonucuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler özetle şöyle:

AK PARTİ’NİN OYU ARTTI

“Türkiye genelinde bakıldığında AK Parti’nin gücünü koruduğu, hatta arttırdığı görülmektedir. İstanbul’un ilçeleri de dahil olmak üzere, AK Parti’nin oyu arttı. Belde ve ilçe toplamında bakıldığında 700’ünü AK Parti aldı. 322 ilçeyi parti kazandı. Tabanda partinin karşılığı halen sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu’da HDP oy kaybetti. HDP’nin yürüttüğü politikanın tabanda karşılığı olmadığı görüldü. Özellikle kayyum atanan yerlerde HDP’nin kaybı yüksek. AK Parti’nin aldığı seçim sonuçları önceki döneme kıyasla önemli bir başarıdır.

AK Parti, yerel seçimlerde şimdiye kadar aldığı en yüksek oya ulaştı. Türkiye genelinde bakıldığında AK Parti’nin oyunun tüm illerde yüzde 15’in üstüne çıktığı görüldü. Geçmişte yüzde 15’in altında oyu olan iller vardı, oralarda da oyunu arttırdı.

MHP’nin merkez yönetiminin ittifaka yönelik olumlu tavrına karşın, yerelde tabanda ittifakta tam başarı sağlanmadı. İttifak yapmanın gereği olarak MHP’ye verilen iller de oy kaybının nedeni oldu. İki partinin ittifak yapmadığı yerlerde parti arasında rekabet aynen sürdü. MHP’nin ittifaktan önce açıkladığı bazı adayları çekmemesi de Adana ve Mersin gibi illerde olumsuz sonuç doğurdu.”

İSTANBUL İTİRAZLARI

İstanbul ayrı başlık yapılırken, Büyükçekmece’ye ilişkin iddialar bir kez daha tekrarlandı. Partinin tüm itiraz haklarını sonuna kadar kullanacağı, olağanüstü başvuru hakkının da bunlardan biri olduğu ifade edildi. Parti içerisinde sayımın bitmesinin ardından YSK’nın kazanana mazbatasını vermesinin önünde engel bulunmadığı yorumu yapanlar da oldu.

Vatandaşın mesajının tam olarak anlaşılması için araştırma yapılması kararlaştırıldı. Özellikle ekonomik sorunların boyutu ve partinin söyleminin tabandaki etkisi ölçülecek. Bu kapsamda saha çalışması yapılacak. Eksikliklerin neler olduğu araştırılacak ve rapor haline getirilecek. Parti, sivil toplum örgütlerinden vatandaşa kadar herkesi dinleyecek. Sahadan alınan sonuçlarla teşkilatın hazırladığı raporlar karşılaştırılacak. Kızılcahamam’da düzenlenecek istişare toplantısına bu raporlar sunulacak.