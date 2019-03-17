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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriErdoğan'dan HDP'li Temelli'nin, CHP adayları İmamoğlu ve Yavaş hakkındaki sözlerine flaş açıklama: Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı
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17.03.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan HDP'li Temelli'nin, CHP adayları İmamoğlu ve Yavaş hakkındaki sözlerine flaş açıklama: Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’ye İzmir mitinginde tepki gösterdi.

Erdoğan konuşmasında, Sezai Temelli’nin ,” “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir’deki de HDP’nin oyları ile seçildiğini bilecek” sözlerini hatırlatarak, “. Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı” dedi.

Erdoğan İzmir’de düzenlenen Cumhur İttifakı’nın ortak mitinginde şöyle konuştu:
Amaçları belediye yönetimini CHP çatısı altında bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı, “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir’deki de HDP’nin oyları ile seçildiğini bilecek” diyerek adeta meydan okudu.

Bu adam Kürt bile değil biliyor musunuz? Bu Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Kürdistan’da diyor. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Ey Sezai sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var defol git oraya.

Bu adamın alacağı cevap nedir? Bunlara CHP’ye ve ittifaka İzmir’de seçimi kaybettirmektir.

İmamoğlu da bilecek ki İstanbul için 3 milyon Kürdün oyu, Mansur Yavaş da bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan seçim alınmaz.

Adama bak ya. Partileri proje, kendileri de proje. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini biz kazanacağız inşallah.

İzmir’de aynı oyun oynanıyor. CHP’nin belediye meclis üyeleri listesinde bölücü terör örgütü kontenjanından çok isim var. Seçime girmiyor. Niye? CHP’nin listesinden zaten seçime girdiler. Sorsanız bunu da inkar eder. Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı. Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adıyla yarışıyorlar.

HDP Eş Genel Başkanı gizli ittifakı itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir
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