Erdoğan'dan HDP'li Temelli'nin, CHP adayları İmamoğlu ve Yavaş hakkındaki sözlerine flaş açıklama: Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’ye İzmir mitinginde tepki gösterdi.
Erdoğan konuşmasında, Sezai Temelli’nin ,” “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir’deki de HDP’nin oyları ile seçildiğini bilecek” sözlerini hatırlatarak, “. Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı” dedi.
Erdoğan İzmir’de düzenlenen Cumhur İttifakı’nın ortak mitinginde şöyle konuştu:
Amaçları belediye yönetimini CHP çatısı altında bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı, “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir’deki de HDP’nin oyları ile seçildiğini bilecek” diyerek adeta meydan okudu.
Bu adam Kürt bile değil biliyor musunuz? Bu Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Kürdistan’da diyor. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Ey Sezai sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var defol git oraya.
Bu adamın alacağı cevap nedir? Bunlara CHP’ye ve ittifaka İzmir’de seçimi kaybettirmektir.
İmamoğlu da bilecek ki İstanbul için 3 milyon Kürdün oyu, Mansur Yavaş da bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan seçim alınmaz.
Adama bak ya. Partileri proje, kendileri de proje. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini biz kazanacağız inşallah.
İzmir’de aynı oyun oynanıyor. CHP’nin belediye meclis üyeleri listesinde bölücü terör örgütü kontenjanından çok isim var. Seçime girmiyor. Niye? CHP’nin listesinden zaten seçime girdiler. Sorsanız bunu da inkar eder. Ne kadar inkar ederlerse etsinler, gizli ittifak ortaya çıktı. Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adıyla yarışıyorlar.
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