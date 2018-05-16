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    Erdoğan'dan Kudüs krizi için telefon diplomasisi

    DHA
    16.05.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’le bugün birer telefon görüşmesi yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

    Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine değinen liderler, İİT üyesi ülkelerin olaylar karşısında kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini de vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

    Etiketler: gündem
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