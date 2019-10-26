Erdoğan’dan Fransız dergiye suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point Dergisi hakkında, 24 Ekim’de kapağına taşıdığı, ‘etnik temizlik’ ve ‘Avrupa’yı tehdit’ gibi ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Derginin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında yapılan suç duyurusunda, TCK’ya göre cumhurbaşkanına hakaret suçunun yabancılar tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, “Siyaset kurumu ve medyası bir terör örgütüyle angajman ilişkisine giren, bu ilişki çerçevesinde terör örgütünün propaganda aracına dönüşen Fransa’dan hakikat kırıntısı olabilecek bir açıklama beklemek gerçekçi olmayacaktır. Tarihi, soykırım ve katliamların dramatik örnekleri ile dolu bir ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımıza insanlık adına bir şeyler öğretmeye çalışması ve çalışırken de asılsız ithamlarla suçlaması tipik bir hadsizlik örneğidir” denildi.
KAMU DAVASI AÇILSIN
Dilekçede, şüphelilerin Türkiye’nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanını hedef aldıkları, Erdoğan’a karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı; kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işledikleri kaydedildi. Dilekçede, “Şüpheli hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılması” istendi.
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