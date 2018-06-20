Erdoğan'dan flaş Kandil açıklaması: Toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler, bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus’ta El Bab’a kadar olan kısmı sonra da Afrin’i güvenli haline getirdi. Bu bölgelere 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç’i güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönmüyorlar, dönecekler. İdlib’de oluşturduğumuz 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi için adımlarımızı atıyoruz.

Kandil’e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Urfalı kardeşlerimin ekmeğini nasıl bölüştüğünü, tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarih yazacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın men sabera zafera. Kim ki sabreden, zafere ulaşır. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa’nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun içinde size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Siz bize 24 Haziran’da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim.



1700 yataklı şehir hastanemiz ile birlikte 5 adet sağlık tesisimizin şu anda inşası devam ediyor. Öyle ya adaylardan bir tanesi Sivas’a hızlı tren istemiyormuş. Ya bunlar ne gerici ya. Neymiş hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya. Bunlara kağnı verelim, kağnıyla yürüsünler.

Geçtiğimiz günlerde Suruç’ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ve milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.

Çıkmış diyor ki Bay Kemal, “başörtüsü sorununu ben çözdüm” Sen kimsin ya? Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başını açtı ya. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal’in imzası var Bay Muharrem’in imzası var. AYM’ye götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz? Adamlar imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Ben de imam hatipliyim. Devletin okulları değil mi bunlar? Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Ve biz şu anda bu milletin hizmetkarıyız. Biz bu FETÖ’cüleri de biliyoruz. Ve Bay Kemal’in, Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? DEAŞ’ı biz kovduk, FETÖ’yü kovuyoruz, PKK’yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden biz geldik, siz bizim arkamızda durdunuz.

Hapır sapır konuşuyorlar. Bir ana muhalefetimiz var tam evlere şenlik. Genel başkanları ayrı bir telden, adayları ayrı bir telden çalıyor. Ötekileri söylemiyorum. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil’den alıyordu, şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Kürt kardeşlerimize zulmetti.

Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler, şehirleri çöpe pisliğe boğmaktan başka iş yapmadılar. Allah’tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü. Bunlar cevabı 24 Haziran’da sandıkta en güzel şekilde veriyor muyuz? Ne olur kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Bir olalım, beraber olalım, sandıklara da öyle gidelim. Biz haktan ve halktan yanayız. Oylarınız hayırlı olsun, gitmeyenleri de sandığa siz teşvik edeceksiniz.