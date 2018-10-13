Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burs müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs müjdesi verdi. Erdoğan "Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Halktan kopuk, şehrinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur.
Üniversitemizin destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır.
"SAHİP ÇIKTI VE DESTEK OLDU"
Erciyes Üniversitesi'ne ait altyapı ve hizmet binalarının birçok bölümü Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldı.
Kayserili kardeşimizin Erciyes Üniversitesi'ne bizim üniversitemiz diyerek sahip çıktı ve destek oldu.
Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız... 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.
Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana 3 milyon üniversite öğrencimiz vart dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon.
Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor.
BURS MÜJDESİ
16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.
Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.
Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.
Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı? Okulu birincilikle bitiren genç kızımızı siz onu bırakın diplomasını vermeyin tekme - tokat sahneden dışarı atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere yakından şahit olduklarını düşünüyorum.
"EN ÖZGÜR, EN BAĞIMSIZ, EN GÜÇLÜ"
Yeni Türkiye'nin aydınlığı da bu karanlık dönemlerden nem alan çevreleri rahatsız ediyor.
Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemleri yaşadıklarını iyi biliyoruz.
Türkiye'nin tüm renkleri tüm zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Yer olmalıdır.
Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktadır. Mazeret üreterek başarı yakalanmaz. "
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